به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی نام درست با بیان اینکه شروع محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۶ صبح است اظهار داشت: در چهل و یکمین سالگرد شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مردم انقلابی و شهید پرور سیستان و بلوچستان بار دیگر حماسه‌ای با شکوه خلق می‌کنند تا عظمت، عزت و اقتدار نظام اسلامی، وحدت و انسجام خود را در پایبندی به آرمان‌های این انقلاب و پاسداری از حریم ولایت اعلام کنند.

وی بیان کرد: مردم ولایتمدار زاهدان فردا همزمان با سراسر کشور از ساعت ۹ صبح از میدان آزادی تا میدان کارگر راهپیمایی می‌کنند.

رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان گفت: پارک وسایل نقلیه از ساعت سه بامداد روز بیست و دوم بهمن تا پایان مراسم در طول مسیر راهپیمایی ممنوع خواهد بود.

وی اظهار داشت: همزمان با برگزاری راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن از تردد وسایل نقلیه در مسیرهای بلوار شهید مطهری از تقاطع لشکر به سمت میدان آزادی، میدان پاسداران به سمت تقاطع مطهری و پاسداران، تقاطع مطهری و پاسداران به سمت میدان آزادی، میدان امام علی (ع) به سمت میدان آزادی، میدان شهدا به سمت میدان آزادی جلوگیری می‌شود.

سرهنگ نامدرست ادامه داد: همچنین تردد وسایط نقلیه از تقاطع مصطفی و طالقانی به سمت خیابان آزادی، تقاطع سعدی طالقانی به سمت خیابان آزادی، تقاطع رود طالقانی به سمت خیابان آزادی، خیابان امام تقاطع کفعمی به سمت خیابان آزادی، میدان کارگر به سمت خیابان آزادی و تمامی فرعی‌های منشعب به خیابان آزادی ممنوع است.

وی تصریح کرد: کارکنان پلیس راهور ضمن ارائه خدمات و اجرای تمهیدات ترافیکی و برقراری نظم و امنیت، دوشادوش مردم عزیز و همیشه در صحنه در حماسه بزرگ راهپیمایی چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی حضور خواهند داشت و از شهروندان انتظار داریم همچون گذشته با خادمان خود در پلیس راهور همکاری لازم را داشته باشند.