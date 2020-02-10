نامه شهردار سابق منطقه ۹ به حناچی/ رد همدستی با معترضان پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حاشیه‌های ایجاد شده در مراسم افتتاحیه زیرگذر استاد معین و اعتراض برخی از اهالی منطقه به بهره برداری یک طرفه این پروژه، شهردار تهران به فاصله کوتاهی شهردار این منطقه رابرکنار کرد. روز گذشته در جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر تهران که به دلیل سفر کاری شهردار به خارج از کشور بدون حضور وی برگزار شد برکناری شهردار منطقه ۹ مورد بررسی قرار گرفت و قرار بر این شد که کمیسیون حقوقی شورا این موضوع را بررسی کند. رئیس شورای شهر تهران در این رابطه گفت برخی از اعضا متقدند شهردار تهران گمان می‌کند شهردار منطقه در حاشیه‌های آن روز هم دستی کرده است. به نظر می‌رسد اعضا بخشی از اعضا از این نحوه برکناری ناراضی هستند. درنامه ای که سید علی مفاخریان به شهردار تهران در رابطه با حاشیه‌های آن رو نوشته است در کنار تأیید کردن این موضوع که این پروژه تا روزهای پایانی قرار بوده دو طرفه به بهره برداری برسد تبانی با معترضان را نیز رد کرده است.

در نامه که در ۱۸ بند نوشته شده آمده است: پروژه زیرگذر استاد معین بنا به درخواست منطقه ۹ در سنوات گذشته برای رهایی از بن بست بودن منطقه و اتصال آن به خیابان اصلی، درخواست طراحی و کلنگ زنی شده بود و روند پروژه از سال ۹۳ شروع ولی به دلیل تغییر روش اجرا از کات اند کاور به تونل، تأمین منابع مالی، پایان رسیدن دوره مدیریت شهری گذشته، پروژه به صورت مخروبه و نیمه کاره به مدت دو سال رها شد. از مهر ۹۶ با متولیان پروژه مذاکراتی صورت گرفت تا شاهد راه اندازی پروژه‌ای که غیرفعال بودن آن حتی باعث رویش درختچه در آن شده بود صورت پذیرد و خوشبختانه با نگاه مثبت مدیریت شهری و شورای پنجم پروژه‌ای که رهاسازی شده بود و بیم آن می‌رفت که گودال ایجاد شده از اجرای پروژه نیز با مصالح و سرمایه ملی به کار رفته در آن پر گردد بار دیگر جان تازه گرفت و با تغییر شیوه اجرا به روش تونلی مقرر گردید بدون مسدود کردن خیابان آزادی فعالیت پروژه آغازی دوباره یابد در همین مدت دسترسی‌های محلی، میدان استاد معین به دلیل انحراف‌های ترافیکی ناشی از اجرای زیرگذر مسدود و یا منحرف شده بود که باعث زحمت شهروندان ساکن و یا عبوری منطقه شده بود.

۲- با اجرای مجدد پروژه اکثر اعضای شورای اسلامی شهر در بازدیدهای خود از پروژه در جریان چگونگی اجرای پروژه قرار داشتند. کلیه صورتجلسات، مطالعات مشاور و نیاز منطقه، پیوست اجتماعی حکایت از آن دارد که مبنای وجودی این زیرگذر جهت تأمین دسترسی و اتصال بین شمال و جنوب خیابان آزادی است که به واسطه عبور خط اتوبوسرانی BRT بسته شده است. کما اینکه اگر محل تقاطع استاد معین این تقاطع به صورت چراغ زمان دار و چهارراه تبدیل می‌شد ضمن اینکه همه دسترسی‌های اصلی و فرعی برقرار بود نیاز به هزینه کرد ۶۰ میلیارد تومان منابع برای اجرای پروژه هم نمی بود.

۳- با سرعت گرفتن اجرای پروژه، مراجعات متعدد و انعکاس اخبار و اطلاعات از بازدید مدیران مجموعه روزنه امید شهروندان منطقه به اجرای این زیر گذر جان دوباره گرفت پیگیری‌های انجام شده نشان می‌داد مطالعات ترافیکی و مطالبات اجتماعی دسترسی دو طرفه با اولویت جنوب به شمال را برای اجرای پروژه ترسیم کرده است که مستندات آن موجود و تقدیم می‌گردد.

۴- انتظارات شهروندی مبنی بر دو طرفه شدن و تسریع در اجرای خیابان در جلسات و بازدیدها بارها و بارها منعکس شده است و اعتراضات مکتوب اهالی در این زمینه به ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران و معاونت محترم ترافیک و عمران شهرداری تهران گزارش گردیده است.

۵-در مراحل پایانی اجرای پروژه (تقریبا یک هفته آخر) نیز جناب آقای صبوری معاون محترم فنی و عمرانی شهرداری تهران و سازمان مشاور و سازمان مهندسی شهر تهران به عنوان مجری پروژه تصمیم نهایی اتخاذ شده برای اجرا را به این شکل اعلام نمودند: )=(که یک لاین جنوب به شمال و یک لاین شمال به جنوب و یک دسترسی خط خودروهای اضطراری در هر طرف و یک مسیر پیاده و دوچرخه که در آینده تکمیل خواهد شد) لذا مبنای خط کی داخل تونل نیز بر همین جهت ترافیک تنظیم و به صورت دو طرفه صورت پذیرفته است این اقدامات در حالی صورت می‌پذیرد که مردم منطقه از شور و نشاطی که در روزهای پایانی اجرای پروژه در حال انجام بود بسیار خرسند و راضی بودند و تلاش‌های مشهود همکاران و تصمیمات مدیریت شهری را یک اقدام تحول آفرین سریع خوب و قابل تقدیر ارزیابی می‌کردند.

۶- متأسفانه این رویه با شنیدن تصمیم یک طرفه بهره برداری و با نصب تابلوی راهنمای جهت دار در پروژه در دو روز پایانی افتتاح پروژه بدون در نظر گرفتن افکار عمومی و بدون توجه به نظرات کارشناسی باعث بروز جنبه‌های نارضایتی و جریحه دار شدن احساسات مردم که با تحمل زمان طولانی اجرای پروژه در منطقه شأن امکان بهره مندی شأن فراهم نیست را سبب شد.

۷- انعکاس انتظارات مردم و پیش بینی اعتراضات شهروندی در روزهای پایانی به تمام مدیران مرتبط با منطقه از جمله به جناب آقای مهندس رستمی معاون محترم هماهنگی و امور مناطق به عنوان مسئول مستقیم منطقه و همین طور مهندس صبوری معاون محترم فنی و عمرانی و آقای میرحسینی مدیرعامل محترم سازمان مشاور و سایر مدیرانی که امکان دسترسی وجود د اشت از جمله انعکاس توسط گزارش حراست منطقه، اطلاع رسانی شود.

لازم به ذکر است همین اطلاع رسانی و نقد منطقه از یک طرفه اجرا شدن پروژه در حال حاضر خود مبنایی بر ایجاد تصور ناصواب حمایتی منطقه از معترضین توسط مدیران ارشد شهرداری قلمداد می‌گردد. در حالی که به عنوان مدیر منطقه ضمن اینکه خود را موظف به انتقال شرایط و انتظارات مردمی می دانم از طرف دیگر خود را مکلف به اجرای تدبیر شهردار محترم تهران و همین طور دفاع از تصمیم نهایی شهرداری را وظیفه سازمانی خود دانسته و به آن اعتقاد داشته و عمل نموده است لذا احتمال تبانی باری ایجاد یک اعتراض سازمان یافته و دخالت و یا هدایت این جریان را در این زمینه به شدت محکوم و تکذیب می‌نمایم.

۸- از آنجا که تا زمان افتتاح پروژه هیچ گونه اجتماعی که نشانه اعتراض مردم و بیان درخواست آنان باشد وجود نداشت لذا پیش بینی برای شکل گیری برخورد تجمع اعتراضی به شکل کامل صورت نپذیرفته بود حتی در سرکشی از اطراف پروژه حدود یک ربع قبل از زمان افتتاح رسمی به جز یک شخص پلاکارد به دست که پیمانکار منطقه ۱۶ بود و برای دریافت مطالباتش مراجعه کرده بود معترضی وجود نداشت.

۹- تاریخچه اعتراضات اهالی منطقه نشان می‌دهد این گونه اعتراضات در زمان مراجعه مسولی در منطقه در دوران گذشته مدیریت شهری نیز اتفاق افتاده است که ناشی از سطح فرهنگی مردم منطقه و شیوه گفتاری آنان در بیان کمبودها می‌باشد به طوری که در زمان حضور شهردار اسبق تهران جناب آقای مهندس افشانی در زمان افتتاح ۵۰ پروژه شهری تعدادی از شورایاران در محل سالن آمفی تئاتر اقدام به طرف مصادیقی از انتظارات خود از مسئولین را نمودند که برخی از آنها ارتباطی با شرح خدمات شهرداری تهران نداشت لذا اینگونه رفتارهای اجتماعی در منطقه‌ای با محرومیت‌های دیرین در این دوره و حتی در سایر دوران‌های مدیرت شهری مسبوق به سابقه بود و لیکن این ظرفیت وجود داشت تا از تهدید ایجاد شده یک فرصت طلایی خلق شود.

لازم به ذکراست در ملاقات‌های مردمی اینجانب در برخی مساجد سطح منطقه نیز در ابتدای ورودم در منطقه شاهد چنین موضع گیری های سیاسی و یا انتظارات مردم بودم لیکن به تدریج شهروندان مشاهده کردند حضورهای میدانی و رسیدگی به درخواست‌های قانونی آنان چنانچه قابل اجرا باشد حتماً پیگیری می‌شود و کم کم اعتماد اجتماعی در این زمینه به وجود آمد تا همراهی خود را با دستگاه مدیریت شهری بیشتر نمایند.

۱۰- در طول دو سال و نیم خدمت در شهرداری منطقه ۹ بیش از ۱۱۰ ملاقات مردمی در روزهای دوشنبه در منطقه، مساجد و پارک‌ها و سرای محلات در ارتباط مستقیم چهره به چهره با شهروندان برگزار کرده‌ام و رسیدگی به نیاز شهروندان را بنا بر تاکید شهردار محترم تهران در اولویت‌های برنامه‌ای خود قرار داده‌ام.

بارها اعتراضات کارگری، پیمانکاری را مدیریت نموده و گواه این مدعا عدم مراجعه حتی یک پیمانکار برای دریافت مطالبات خود در تجمعات اعتراضی پیمانکاران مقابل شهرداری و شورای شهر بوده است. به طوری که در این مدت علیرغم کمبود منابع مالی و نقدینگی صرفاً بر مبنای اعتماد سازی، شفافیت، سلامت اداری جلب نظر پیمانکاران صورت پذیرفته است و حتی یک مورد از معترضین از این منطقه نبوده‌اند.

۱۱- از ابتدای تشکیل دوره جدید شورایاری در منطقه تاکنون سه مرتبه جلسه مشترک با دبیران و اعضای شورایاری محلات تشکیل شده است و اقدامات منطقه برای آنان تشریح گردیده است و انتظارات آنان رسیدگی شده است. پیش از افتتاح پروژه مذکور نیز شخصاً با دبیر شورایاری محله استاد معین آقای بخشایش نشستی برگزار شد و با توجه به سابقه ایشان برخورد محترمانه با میهمانان منطقه یادآوری شد ایشان از برنامه ریزی و تشکیل یک جریان اعتراضی و چگونگی اقدام در این زمینه هیچ گونه صحبتی نکردند.

لازم به توضیح است نامبرده در سایر پروژه‌هایی که در محله اجرا شده است همواره دنبال منافع شخصی و محلی بوده و در برخی موارد رسیدگی شده تخلفاتی احصا شده که به ستاد شورایاری‌ها منعکس گردیده بود لیکن برخورد متناسبی صورت نپذیرفت و باعث گردیده است تا مشکل مطالبه گری آنان پرخاشگرایانه تر دنبال شود.

۱۲- ضمن نقد بر تصمیم اتخاذ شده در تعیین جهت ترافیکی در مرحله آخر که باعث ایجاد التهاب در بین مردم و سوءاستفاده جریان خاص در این شرایط شد همواره با توجه به سابقه ۲۸ ساله و احساس تعلق سازمانی خود را موظف و مکلف به دفاع از تصمیمات شهرداری تهران می دانسته لذا پس از نهایی شدن این موضوع همت و تلاش شبانه روزی خود و همه همکارانم به کار گرفته شده تا برای اجرای مناسب پروژه در بخش سطح الارضی در میدان استاد معین، دسترسی‌های محلی، اصلاح هندسی ها، آسفالت، خط کشی و جدول کشی و حتی کاشت درختان و فضای سبز به شیوه مطلوب و به دور از هر گونه نقصی که بتواند سوژه اصحاب رسانه شود اقدام گردد لذا غیرمنطقی به نظر می‌رسد برای این افتتاحیه پروژه وزین شهرداری تهران این چنین زحمت شبانه روزی را که حداقل با بی خوابی متصل سه شبانه روزی همکارانم مواجه بوده است با برنامه ریزی اعتراضی برای بر هم زدن افتتاح پروژه از بین ببریم.

۱۳- متولی اصلی پروژه حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران می‌باشد و از حیث برگزاری و ارسال دعوت از مدعوین و ایجاد شرایط بهره برداری با درخواست این حوزه صورت پذیرفته است لیکن مجاورت ساختمان شهرداری منطقه ۹ با پروژه باعث گردید تا نشست در محل آمفی تئاتر منطقه برگزار شود که آن هم با درخواست حوزه عمرن با شرکت پیام رسا و همراهی منطقه برای واگذاری سالن صورت پذیرفته است.

۱۴- هیچ‌گونه جلسه هماهنگی برای افتتاح رسمی این پروژه بین مرکز ارتباطات، شهرداری منطقه ۲، شهرداری منطقه ۹، معاونت فنی و سازمان مهندسی تشکیل نشد و یک سردرگمی در ابتدای شروع برنامه برای جانمایی محل افتتاح پروژه در ضلع جنوب در محدوده منطقه ۹ (خواست مرکز ارتباطات) و در ضلع شمال در محدوده منطقه ۲ (خواست حوزه فنی و عمرانی) وجود داشت که در نهایت همه خبرنگاران و میهمانان مستقر در ضلع جنوب به محل ضلع شمال جابجا شدند که همین امر مداخله انتظامی و کنترل مربوطه را از منطقه تا حدودی خارج کرد.

۱۵-پ یش از حضور شهردار محترم و اعضای شورای اسلامی شهر تهران و پیش از افتتاح رسمی پروژه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه از حضور معترضین در اطراف پروژه خبری نبود و تجمع خاصی مشاهده نشد لیکن حضور پرتعداد پرسنل و کادر اجرای سازمان مهندسی در محل زیر گذر و شلوغی ایجاد شده برای این حضور که قبلاً در جریان آن قرار نداشتیم نیز بر ازدحام جمعیت پیرامونی و نمود بیرونی جمعیت معترض افزود در صورتی که بخشی از حاضرین همان همکاران و میهمانان و خبرنگاران بودند.

۱۶- علت اطلاع از زمان دقیق افتتاحیه، ارسال دعوتنامه رسمی برای شورایان و درج زمان حضور در سالن بود که از همین طریق مردم معترض ابتدا به منطقه مراجعه کرده بودند و با توجه به تأخیر در برگزاری مراسم و عدم حضور مدیران به زیرگذر روانه می‌گردند. از آنجا که مواجه انتظامی اولیه با معترضین برای عدم و رود صورت می‌گیرد لیکن به دلیل اجتناب از برخورد فیزیکی و بروز تبعات منفی ناشی از آن یگان حفاظت امکان کنترل را پیدا نمی‌کند و هجوم جمعیت معترض به داخل تونل صورت می‌گیرد ترکیب جمعیت متشکل از شورایاران مردم محلی و دانش آموزان مدرسه فوتبال که در اختیار شورایاری همین محله می‌باشد با حضور در مقابل شهردار تهران اعتراضیه خود را مبنی بر یک طرفه شدن تونل به شکل زننده و قبیح بیان می‌کنند. صرف نظر از درخواست مطرح شده شیوه اقدام، استفاده از الفاظ دور از شأن مسئولین و برخورد زشت تهاجمی معترضین قابل دفاع نیست و مورد انتقاد سایر شهروندان، ائمه جماعات منطقه و سایر دبیران شورایاری منطقه قرار گرفت و بر همین اساس شکایت مجددی برای رسیدگی به رفتار غیراخلاقی و ایجاد تشویش برای ستاد شورایاری‌ها ارسال و سوابق گذشته نیز در این خصوص پیوست و درخواست رسیدگی شده است.

۱۷- بدون تردید توجه به خواست و نیازهای مردم در اجرای پروژه‌های منطقه‌ای و ملی اولویت اول مدیریت شهری نگاه شهردار محترم تهران و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران بوده و هست لذا چنانچه این پروژه به همان شکل دو طرفه بهره برداری می‌گردید می‌توانست ضمن توجه به خواست مردم فضا را برای آماده سازی ذهنی هر گونه تغییر در آینده بر مبنای کارشناسی آماده کند نظیر این پدیده در اعلام قیمت بنزین و اطلاع رسانی دفعتا آن برای مردم به وجود آمد.

۱۸- اجرای ۸۵ پروژه عمرانی، اجتماعی، ترافیکی، خدمات شهری، فناوری اطلاعات دریافت جوایز بین المللی در این زمینه و تحقق درآمد ۱۰۰ درصد و ارزیابی عملکردهای قابل قبول منطقه حکایت از عزم منطقه برای ایجاد بستر لازم جهت تحقق شعارهای رفع محرومیت و جبران عقب ماندگی‌های سنواتی در جهت تحقق شعار تهران شهری برای همه را دارد.

ضمن عذرخواهی مجدد از شرایط ناخواسته به وجود آمده در جریان افتتاح پروژه از شهردار محترم تهران رئیس محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران و همه مدعوین و مسئولین عزیز بالاخص ساحت مقدس خانواده معزز شهدا و تشکر از حمایت‌های صورت پذیرفته از کاستی‌ها و قصورهای سهوی ایجاد شده صمیمانه پوزش خواسته آرزوی سلامت و بهروزی را از درگاه ایزد منان خواستارم.