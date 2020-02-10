تأمین سرمایه یک میلیارد دلاری تولید کُک از طریق پیش فروش محصول

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت امروز در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه تولید کک اسفنجی و سوزنی توسط پالایشگاه امام خمینی (ره) و بندرعباس، در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه چه میزان سرمایه گذاری از چه محلی برای این طرح انجام می‌شود، گفت: حدود یک میلیارد دلار میزان سرمایه گذاری در این طرح است که بخشی از آن از طریق پیش خرید این محصولات از سوی صنایع آلومینیوم و فولاد تأمین می‌شود. قسمتی از نیازهای این طرح که ارزی است، توسط صنایع فولاد و آلومینیوم که ارز لازم را در اختیار دارند، تأمین خواهد شد.

وی افزود: خوراک موردنیاز برای تولید این دو مدل کک، نفت کوره است، به این ترتیب نفت کوره ۴۰۰-۳۰۰ دلاری تبدیل به محصول چندهزار دلاری خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، پیش بینی می‌شود طی سه سال آینده این طرح به ثمر برسد، البته در پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند این طرح می‌تواند با سرعت بیشتری نیز پیش برود. دستاورد مهم این زمینه، افزایش توان داخل، خوداتکایی و ایجاد ارزش افزوده است.

زنگنه تاکید کرد: اینگونه نیست کهتحت هر شرایطی تولید این دو محصول را عهده دار شویم؛ هر دو پالایشگاه این طرح را بررسی کرده و آن را اقتصادی می‌دانند و براین اساس، سرمایه گذاری و تولید در این حوزه را پذیرفته اند.

وزیر نفت برنامه تولید کک اسفنجی را ۶۰۰ هزار تن و کک سوزنی را ۷۰ هزار تن اعلام کرد.

به گفته وی، با اجرای این طرح، شاهد اشتغالزایی گسترده خواهیم بود.

زنگنه درباره گازسوز کردن خودروهای بنزینی گفت: در ابتدا تصور می‌کردیم شاید از منظر تأمین کالای مورد نیاز آنها به مشکل بخوریم اما چنین نشد و در جریان هستم که ساخت ۷۰۰ مخزن را قرارداد بستیم و مشکلی در تأمین تجهیزات مورد نیاز نداریم. بهتر است مردم به جای استفاده از بنزین ۳۵۰۰ تومانی، از CNG که ۶۵۰ تومانی است، استفاده کنند چرا که برنامه‌ای برای افزایش قیمت CNG نداریم.