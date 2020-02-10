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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۰۳

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

۲۰ هزار پروژه عمرانی در نقاط مختلف کشور به بهره‌برداری می‌رسد

۲۰ هزار پروژه عمرانی در نقاط مختلف کشور به بهره‌برداری می‌رسد

بوشهر - وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: در دهه فجر امسال، بیش از ۲۰ هزار پروژه عمرانی با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نقاط مختلف کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعت‌مداری صبح دوشنبه در آئین افتتاح طرح‌های دهه فجر در عسلویه اظهار داشت: هر چه راهپیمایی ۲۲ بهمن باشکوه‌تر باشد دشمن به لرزه افتاده از ضربه زدن به کشور ناامید می‌شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار سلیمانی خاطرنشان کرد: سردار سلیمانی با اخلاص عمل می‌کرد و اخلاص در عمل مهم‌ترین ویژگی سردار سلیمانی بود.

شریعت‌مداری در مورد انتخابات گفت: یکپارچگی ملی ایران بهترین راه حل مقابله با مشکلات در برابر فشارهای نظام استکبار است و متفرق کردن مردم یکپارچگی کشور را از بین می‌برد و این حیانت آشکار به ملت ایران است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: مظهر یکپارچگی کشور انتخابات است که می‌تواند موجب اتحاد و انسجام ملت شود.

وی اضافه کرد: شورای نگهبان به شکایت‌ها رسیدگی کرده و هر چه به روز انتخابات نزدیک می‌شویم شاهد حضور افراد از طیف‌های مختلف سیاسی هستیم.

شریعتمداری بیان کرد: انتخابات باشکوه و مشارکت حداکثری مردم رمز پیروزی ملت ایران است، مهم‌تر از انتخابات، موضوع مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.

وی گفت: در کنار تأسیسات عظیم نفت و گاز و پتروشیمی در عسلویه وجود چهره خشن فقر و بیکار پذیرفتنی نیست و تقاضای مردم عسلویه برای اشتغال به حق است. هیچ منطقی بیکاری و فقر را در کنار این تأسیسات عظیم نمی‌پذیرد.

شریعتمداری افزود: بعد از تأمین حداقل‌های مورد نیاز مردم در این منطقه باید توانمندسازی ایشان در دستور کار قرار گیرد و صنایع نفت و گاز به ویژه پتروشیمی جم متعلق به وزارت تعاون باید در راه اندازی مراکز فنی و حرفه‌ای در منطقه اقدام کنند.

وی بیان کرد: استخدام‌های خارج از فراخوان و استفاده از نیروهای غیربومی در فراخوان‌های استخدام را ممنوع کردیم و در این آگهی‌ها اولویت با نیروهای شایسته بومی خواهد بود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان بوشهر از ۴۰ به ۴۴ درصد رسیده و نرخ بیکاری هم از ۱۰.۵ درصد به ۹.۴ رسید.

شریعتمداری از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به ۱۶ هزار روستایی تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر خبر داد و گفت: صندوق بیمه روستاییان و عشایر کشور به ۱۶ هزار روستایی تحت پوشش ۳ میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت می‌کند. ضمن اینکه یک میلیون و۵۰۰ هزار نفر را تحت پوشش صندوق توسعه بیمه روستاییان و عشایر بردیم.

وی افزود: در شرایط سخت مالی کشور بیش از ۲۰ هزار پروژه عمرانی با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در شهرهای مختلف کشور در دهه فجر افتتاح می‌شود.

کد مطلب 4849397

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