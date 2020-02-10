به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعت‌مداری صبح دوشنبه در آئین افتتاح طرح‌های دهه فجر در عسلویه اظهار داشت: هر چه راهپیمایی ۲۲ بهمن باشکوه‌تر باشد دشمن به لرزه افتاده از ضربه زدن به کشور ناامید می‌شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار سلیمانی خاطرنشان کرد: سردار سلیمانی با اخلاص عمل می‌کرد و اخلاص در عمل مهم‌ترین ویژگی سردار سلیمانی بود.

شریعت‌مداری در مورد انتخابات گفت: یکپارچگی ملی ایران بهترین راه حل مقابله با مشکلات در برابر فشارهای نظام استکبار است و متفرق کردن مردم یکپارچگی کشور را از بین می‌برد و این حیانت آشکار به ملت ایران است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: مظهر یکپارچگی کشور انتخابات است که می‌تواند موجب اتحاد و انسجام ملت شود.

وی اضافه کرد: شورای نگهبان به شکایت‌ها رسیدگی کرده و هر چه به روز انتخابات نزدیک می‌شویم شاهد حضور افراد از طیف‌های مختلف سیاسی هستیم.

شریعتمداری بیان کرد: انتخابات باشکوه و مشارکت حداکثری مردم رمز پیروزی ملت ایران است، مهم‌تر از انتخابات، موضوع مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.

وی گفت: در کنار تأسیسات عظیم نفت و گاز و پتروشیمی در عسلویه وجود چهره خشن فقر و بیکار پذیرفتنی نیست و تقاضای مردم عسلویه برای اشتغال به حق است. هیچ منطقی بیکاری و فقر را در کنار این تأسیسات عظیم نمی‌پذیرد.

شریعتمداری افزود: بعد از تأمین حداقل‌های مورد نیاز مردم در این منطقه باید توانمندسازی ایشان در دستور کار قرار گیرد و صنایع نفت و گاز به ویژه پتروشیمی جم متعلق به وزارت تعاون باید در راه اندازی مراکز فنی و حرفه‌ای در منطقه اقدام کنند.

وی بیان کرد: استخدام‌های خارج از فراخوان و استفاده از نیروهای غیربومی در فراخوان‌های استخدام را ممنوع کردیم و در این آگهی‌ها اولویت با نیروهای شایسته بومی خواهد بود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان بوشهر از ۴۰ به ۴۴ درصد رسیده و نرخ بیکاری هم از ۱۰.۵ درصد به ۹.۴ رسید.

شریعتمداری از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به ۱۶ هزار روستایی تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر خبر داد و گفت: صندوق بیمه روستاییان و عشایر کشور به ۱۶ هزار روستایی تحت پوشش ۳ میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت می‌کند. ضمن اینکه یک میلیون و۵۰۰ هزار نفر را تحت پوشش صندوق توسعه بیمه روستاییان و عشایر بردیم.

وی افزود: در شرایط سخت مالی کشور بیش از ۲۰ هزار پروژه عمرانی با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در شهرهای مختلف کشور در دهه فجر افتتاح می‌شود.