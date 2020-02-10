محور آبدانان به دره شهر بازگشایی شد

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش پلیس راه و راهداران استان ایلام محور آبدانان به دره شهر و حد فاصل گردنه کبیرکوه بازگشایی و تردد در آن جریان دارد.

وی از رانندگانی که قصد سفر به این مسیر را دارند خواست حتماً قبل از سفر خودرو خود را از نظر فنی بررسی کرده و با تجهیزات زمستانه مخصوصاً زنجیر چرخ به این محور مراجعه کنند و صبر و حوصله و جلوگیری از انجام هرگونه حرکات حادثه ساز را در دستور کار خود قرار دهند.

محور آبدانان به دره شهر گردنه کبیر کوه باز و تردد فقط با زنجیر چرخ ممکن است

مدیر کل راهداری استان ایلام گفت: عوامل راهداری و پلیس راه در تمامی محورهای مواصلاتی مستقر و تاکنون هیچ محوری مسدود اعلام نشده است.

نورالله دلخواه افزود: قبل از سفر با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام تماس گرفته و از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.