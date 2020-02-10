تردد در مسیر ماسوله به ماجلان تا اطلاع ثانونی ممنوع است

محمدرضا محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به باز بودن مجموعه راه‌های مواصلاتی درون و برون شهری شهرستان فومن، اظهار کرد: با توجه به برگزاری جلسه مدیریت بحران در روز گذشته تمام دستگاه‌ها تمهیدات لازم برای مقابله با بحران احتمالی را پیش بینی کرده اند.

وی با بیان اینکه برف در ماسوله به ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر رسیده است، افزود: تردد در این محور برقرار است.

فرماندار فومن با اشاره به اینکه نمک پاشی نیز توسط اداره راهداری در حال انجام است، گفت: تنها مسیر ماسوله به ماجلان به علت بارش ۱.۵ سانتی متری برف و کولاک شدید تردد در این محور تا اطلاع ثانوی ممنوع است.