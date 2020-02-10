۴ پروژه بخش کشاورزی در شهرستان بهار بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه سردخانه بالای صفر ۳۰۰۰ تنی روستای «حسام آباد» که با اعتباری بالغ بر ۴۱ میلیارد ریال زمینه اشتغال ۱۰ نفر را در زمینی به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۲۸۰۴ متر مربع مهیا کرده پیش از ظهر دوشنبه با حضور مدیر کل صنایع تبدیلی و مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، فرماندار شهرستان بهار و تنی چند از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد و آغاز به کار کرد.

همچنین پروژه فرآوری سبزی و میوه شرکت صنایع غذایی مزرعه سفید همدان واقع در شهرک صنایع غذایی شهرستان بهار با تولید سالاد و سبزی سرخ شده و منجمد و خشک شده و صیفی با ظرفیت ۹۰۰ تن در سال افتتاح شد.

این پروژه با اعتباری افزون بر ۲۵ میلیارد ریال و با اشتغالزایی برای ۳۰ نفر در زمینی با مساحت ۲ هزار و ۷۲۲ متر مربع و زیر بنای یک هزار و ۵۱۶ متر مربع مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.

پروژه کارخانه شوریجات و انواع رب با ظرفیت ۸ هزار و ۳۵۰ تن در شهرک صنایع غذایی بهاران شهرستان بهار نیز افتتاح شد که برای این طرح اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال صرف شده و برای ۴۰ نفر اشتغال به همراه خواهد داشت.

همچنین در ادامه پروژه مرغداری گوشتی ۳۰ هزار قطعه‌ای واقع در سنگ سفید شهرستان بهار با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال و پیش بینی تولید ۲۷۰ تن گوشت مرغ و اشتغالزایی برای ۶ نفر مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.