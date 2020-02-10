هلاکت شرور مسلح و عامل شهادت شهید عباس معصومی در جاسک

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جعفری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران انتظامی شهرستان جاسک با انجام اقدامات پیچیده اطلاعاتی از حضور شرور و قاتل متواری به هویت «م-ج» در روستای برگی از توابع شهرستان جاسک مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران با اقدامات فنی و شگردهای پیچیده پلیسی مخفیگاه این شرور مسلح را در یک منطقه صعب العبور کوهستانی که فاقد هرگونه راه دسترسی به ارتباط مخابراتی، بیسیمی وخودرویی بوده و موقعیت جغرافیایی آن شامل پستی و بلندی‌های بسیار سخت و طاقت فرسا بود را شناسایی و با تشکیل چند اکیپ مجرب، مخفیگاه این شرور سابقه دار را محاصره کردند.

این مقام انتظامی استان تصریح کرد: فرد شرور با مشاهده مأموران عرصه را بر خود تنگ دیده و اقدام به تیراندازی به سوی مأموران کرد که با توجه به هوشیاری و برتری حجم آتش مأموران فرد شرور طی این درگیری مسلحانه به هلاکت رسید و در بازرسی مخفیگاه وی یک قبضه سلاح جنگی کلاش به همراه سه تیغه خشاب و ۵۲ تیر فشنگ جنگی و ۱۵ پوکه کلاش کشف شد.

سردار جعفری اظهار داشت: متهم دارای سوابق متعددی کیفری نظیر ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان، دوفقره قتل و ۴ فقره تهدید به قتل در سطح شهرستان جاسک و بشاگرد، زورگیری، اخاذی، خلع سلاح پرسنل محیط زیست، به شهادت رساندن شهید عباس معصومی از مأموران پلیس راه جاسک و دومرحله درگیری با مأموران پلیس آگاهی و امنیت عمومی جاسک است.

فرمانده انتظامی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی به هیچ وجه حضور و فعالیت مجرمانه این اراذل و اوباش در جامعه را تحمل نخواهد کرد و برابر قانون و با اقتدار مقابل قانون شکنان می‌ایستد.