دعوت جهاددانشگاهی از ملت ایران برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن یوم الله ۲۲ بهمن، سال‌روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بیانیه‌ای صادر کرد و در آن از اقشار مختلف مردم وفادار و امانتدار ایران اسلامی خواست تا با گام‌های استوار و صفوف به هم‌پیوسته‌ خود هم‌چون گذشته، مسیرهای راهپیمایی را از عطر حضور شان سرشار کنند و عجز و شکست دشمنان ناامید را به رخ‌شان بکشند.

در متن بیانیه جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن یوم الله ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران آمده است:

«پیروزی عظیم در روز ۲۲ بهمن ۵۷ را مردمی رقم زدند که از دل و جان، پژواک بانگ عدالتخواهانه امام حکیم شان را همچون کوهی استوار بر سر ظالمان و طاغوتیان کوفتند و آن زمان که عزم بلند و جانفشانی ها در مسیر عمل به دین و در راه آزادی ایران را دیدند به صحنه آمدند و تا امروز و در آستانه ۴۱ سالگی انقلاب اسلامی،‌ کار زار پر خطر حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب را ترک نکردند.

اقدام و عمل عالمانه و خالصانه امام امت و تاکید آن شخصیت الهی بر ضرورت ادای تکلیف در مواجهه با ستم های بی شمار حکام و عمال پهلوی و انگشت اشاره آن فقیه اسلام شناس به سوی شیطان بزرگ و دنیای استکباری دیکته شده توسط ایالات متحده آمریکا،‌ چنان بینشی در آحاد ملت بزرگ ایران آفرید که حاضر شدند انواع و اقسام فداکاری های حیرت آمیزی را در راه پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از این نعمت از خود بروز دهند.

امروز، قدرت اصلی ایران اسلامی و دست برتر نظام در برابر دشمنان مستکبر و مادی گرای انقلاب، دل های شیفته و اعتقاد راسخی است که یک ملت عزتمند، با ایمان و دوستدار ایران، به مدد آن و با وجود مشکلات و کارشکنی های فراوان در راه کسب استقلال کامل، مبارزه با بیگانه پرستی، تحقق عدالت، نفی و دفع جریان نفاق، جنگ با فقر و فساد و تبعیض گام برداشته است.

این خط نورانی همچنان ادامه دارد و شعارهای پرحکمت مردم و خواست آنها با هدایت هوشمندانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی(مدظله العالی)‌ به اهداف عالیه خود نزدیک می شود. گام دوم انقلاب، معنویت و عدالتخواهی، عزت، کرامت و آبروی ایرانیان،‌ حرکت و جهش بزرگ علم و فناوری، اقتصاد پویا و اقتدار نظامی در غایت تحقق شان، دیگر عناصر دست یافتنی برای ملت بزرگ ایران هستند و نشانه این امید عظیم، حماسه آفرینی ها و موفقیت های روشن و گویایی است که در زمان ها و به فراخور حوادث و رویدادها یا در پاسخ به دشمنان انقلاب، بروز و ظهور کرده و همگان را متوجه این قدرت متکی به خداوند قادر سبحان می کند.

راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، همواره وعده گاه چنین مردمی بوده است. ملتی که متحد و یک صدا بانگ الله اکبر سر می دهد و یاد بنیانگذار انقلاب و فرزندان انقلابی و شهید آن امام را گرامی می دارد.

امسال، مراسم بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با چهلمین روز عروج سردار دل ها و فرزند عزیز و همیشه زنده ولایت و انقلاب شهید عالی مقام سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یاران صدیقش(اعلی الله مقامهم الشریف) مقارن شده است. ملت رشید و شهیدپرور ایران اسلامی که بدرقه ی با شکوه این لاله های به خون تپیده را زبانزد عوالم ملک و ملکوت کردند، یک بار دیگر یاد آنان را در اربعین آسمانی شدنشان گرامی می دارند و با آرمان های شهدا تجدید پیمان می کنند.

جهاددانشگاهی به عنوان نهادی انقلابی و برخاسته از آرمان های امام و شهیدان راه حق، در آستانه یوم الله ۲۲ بهمن از همه اقشار مختلف مردم وفادار و امانتدار ایران اسلامی دعوت می کند با گام های استوار و صفوف به هم پیوسته خود همچون گذشته مسیرهای راهپیمایی را از عطر حضور شان سرشار کنند و عجز و شکست دشمنان ناامید را به رخ شان بکشند.

اعضای این نهاد انقلابی بر ضرورت توجه ویژه همه اقشار به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب پیرامون مسأله مهم انتخابات تاکید می کنند و از ملت شریف ایران می‌خواهند با اراده مصمم و تعهد به مصالح کشور، در انتخابات پیش رو پای صندوقهای رای حاضر شوند و وکلایی شایسته به مجلس شورای اسلامی رهسپار کنند تا به فضل الهی، برگ درخشانی در تاریخ پر افتخار ایران رقم بخورد.»