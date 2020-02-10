آغاز فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از ۲۴ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برای جذب هیئت علمی پیمانی از ۲۱ دیماه آغاز شده و این اعلام نیاز تا روز دوشنبه ۳۰ دیماه به مدت هشت روز کاری ادامه داشت.
مرکز نظارت از اول تا ۱۵ بهمن به مدت ۱۰ روز کاری فرصت داشتند تا اعلام نیاز دانشگاهها و تخصیص ظرفیتها را بررسی کرده و از ۱۶ تا ۲۰ بهمن ماه نیز نتایج تطبیق نیازها با تاییدیه مرکز نظارت جذب اعلام شد.
فراخوان جذب اعضای هیئت علمی از پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه آغاز میشود و ثبت نام در این فراخوان تا ششم اسفند ادامه دارد.
بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیئت اجرایی جذب دانشگاهها به مدت پنج روز انجام میگیرد و پروندههای متقاضیان دارای شرایط اولیه نیز طی هفت روز کاری به کمیتههای بررسی تواناییهای علمی و صلاحیتهای عمومی ارسال میشود در نهایت نتیجه بررسی صلاحیت علمی و عمومی در دانشگاه به مدت ۴۵ روز کاری انجام میگیرد.
تمامی بررسی های فوق از جذب هیئت علمی در دانشگاهها از چهارم اسفند ماه ۹۸ آغاز می شود و تا سوم خرداد ماه سال ۹۹ ادامه خواهد داشت و در نهایت این بررسی ها در مرکز جذب هیئت علمی از چهارم خرداد ماه سال ۹۹ شروع می شود و تا ۲۱ تیرماه ۹۹ ادامه می یابد..
نتیجه نهایی این فراخوان، حداکثر تا اول مرداد سال آینده توسط دانشگاه به متقاضیان اعلام خواهد شد.
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