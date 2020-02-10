تاکید «حسان دیاب» بر نقش ارتش لبنان در تأمین امنیت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «حسان دیاب» نخست وزیر لبنان، تاکید کرد که ارتش این کشور به مثابه اهرمی برای تضمین امنیت آن به شمار می‌رود.

وی در ادامه حمله اخیر صورت گرفته علیه نیروهای ارتش لبنان را در منطقه المشرفه-الهرمل محکوم کرد.

در جریان این حمله تعدادی از نیروهای ارتش لبنان کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.

دیاب تصریح کرد: این حمله در واقع ثبات کشور را هدف قرار گرفته است؛ ثباتی که ارتش لبنان در تأمین آن نقش به سزایی ایفا می‌کند.

وی افزود: هر گونه تجاوزی علیه ارتش لبنان به مثابه تجاوز علیه تمام مردم این کشور است.

نخست وزیر لبنان تصریح کرد: باید عوامل این حمله شناسایی و دستگیر شوند تا اقدامی بازدارنده علیه تمام کسانی که کشور را هدف قرار می‌دهند به شمار رود.