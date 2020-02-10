مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در لرستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان در اطلاعیهای مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در این استان را اعلام کرد.
خرم آباد: ساعت ۹ صبح، میدان شهدا، خیابان امام خمینی، پل انقلاب، خیابان انقلاب، میدان ۲۲ بهمن
بروجرد: ساعت ۱۰ صبح، میدان تختی، میدان شهدا، میدان قیام
کوهدشت: ۹ صبح، مسجد صاحب الزمان، میدان شهدا، میدان امام، چهار راه الله اکبر
دورود: ساعت ۱۰ صبح، میدان امام حسین، مصلای نماز جمعه
نورآباد: ساعت ۱۰ صبح، میدان بعثت، خیابان امام خمینی، میدان امام خمینی
الیگودرز: ۱۰ صبح: میدان آزادی، میدان امام خمینی
الشتر: ساعت ۱۰ صبح، میدان امام، تقاطع شهید سردار قاسم سلیمانی
ازنا: ساعت ۱۰ صبح، میدان شهید قاسمی، میدان ولیعصر
پلدختر: ساعت ۱۰ صبح، میدان شهید بهشتی، پل شهدای دولت، خیابان امام خمینی، پل شهدای هفتم تیر، میدان شهید بهشتی
سراب دوره: ساعت ۱۰ صبح، مسجد صاحب الزمان، بلوار امام خمینی
چغابل: ساعت ۱۰ صبح، مصلای نماز جمعه، میدان امام، خیابان شهید رجایی
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