مادران شهدا الگوی واقعی ایثار در جامعه هستند

حسین بهزاد فر در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن برگزاری همایش گل واژه های صبر و استقامت اظهار داشت: این مراسم برای تکریم از مادران شهدای روستا در روستای هونجان شهرضا برگزار شد.

وی تصریح کرد: سالروز رحلت ام البنین مادر حضرت ابوالفضل (ع) تا سالروز ولادت حضرت زهرا (س) هفته تکریم مادران شهدا نامیده شده است تا یادآوری و تاکیدی برای همگان در خصوص لزوم تجلیل از مقام شامخ این اسوه های ایثار باشد.

بخشدار مرکزی شهرستان شهرضا گفت: این زنان بخاطر مادر بودن بیشترین داغ را در مصیبت فرزندان شهیدشان تحمل می کنند و از طرفی بیشترین نقش تربیتی را در خانواده ایثارگران دارند و در عین حال کم توقع ترین اقشار جامعه هستند.

بهزادفر با بیان اینکه نخستن تصویری که از خانواده شهدا در ذهن نقش می بندد مادران شهیدان والامقام هستند که با وجود تحمل بیشترین داغ و مصیبت، کمتر دیده شده اند، افزود: مادران شهدا گنجینه های تاریخی اند.

وی ابراز داشت: مادران شهدا شاهدانی بی ادعا هستند که با الهام از مکتب حضرت زهرا (س) با خدا معامله کردند و فرزندانشان را در راه حق وحقیقت راهی جبهه های نبرد با کفر کردند، چنین مادرانی مقام و جایگاهی ارزشمند نزد خدا دارند.

بخشدار مرکزی شهرستان شهرضا گفت: شهدا مصداق عینی و کاربردی در درمان دردهای اجتماعی هستند که زندگی آنها و مادرانشان را باید در قالب های مختلف خاطره نویسی و داستان و زندگینامه به رشته تحریر درآورد.

بهزاد فر با بیان اینکه وظیفه همه ما معرفی این قشر فداکار جامعه به نسل های بعد بخصوص دختران جوان است، افزود: در این مراسم که با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد شهید برگزار شد از ۴۲ مادر شهید روستایی تجلیل شد.

وی با بیان اینکه روستاییان ما همیشه در صحنه انقلاب اسلامی حضور پر شکوهی داشتند در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه و انتخابات امسال نیز مثل همیشه حضور پر شور و تاثیر گذاری خواهند داشت.