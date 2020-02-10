به گزارش خبرنگار مهر، مهدی لزیری بازیگر، کارگردان و طراح صحنه باسابقه تئاتر تبریز که بزرگداشتی به پاس سال‌ها فعالیت هنری‌اش برای او در سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در نظر گرفته شده است، درباره اولین تجربیات فعالیت تئاتری‌اش گفت: زندگی هنری هر انسانی از ابتدا تا انتها پر از خاطرات خوش است و خاطرات من از دوران کودکی که مادرم با چادر خود عروسک درست و برای ما داستان تعریف می‌کرد آغاز می‌شود و در همان لحظات با تئاتر آشنا شدم.

وی ادامه داد: دوره‌ای که ما فعالیت تئاتر را آغاز کردیم، این رشته به صورت آکادمیک آموزش داده نمی‌شد و ما سینه به سینه از پیشکسوتان یادگرفتیم و این تجربه را به نسل‌های بعد خود منتقل کردیم، آقای رشدی آخرین حلقه از هنرپیشه‌ها و دست اندرکاران تئاتر تبریز بودند و ما در آغاز فعالیت تئاتری خود بسیار از ایشان آموختیم.

این هنرمند در پاسخ به اینکه تئاتر برای او چه دستاوردی داشته است، توضیح داد: وقتی تئاتر را شروع کردم و اولین نمایش را روی صحنه بردم، یادم هست تمامی فعالیت‌های لازم برای اجرا را خودم به همراه دوستانم انجام دادم، در آن دوره باید به نوعی باید همه فن حریف می‌شدیم، این اتفاق برای ما بسیار خوب بود چون زیر و بم فعالیت تئاتر را آموختیم. امروز آنقدر امکانات و متخصصان هستند که انتظار می‌رود جوانان بیشتر و بهتر فعالیت کنند.

لزیری درباره اینکه چه توصیه‌ای به نسل جوان امروز و علاقه مند به تئاتر دارد، بیان کرد: جوانان باید در تمامی حوزه‌های تئاتر متخصص شوند، اما نباید در این حوزه به تخصص منهای تعهد برسند، هنرمند باید همواره تعهد هنری خود را به یاد داشته باشد و این فضا را با مادیات و مناسبات معاوضه نکند. من به عنوان هنرمند متعهدم که به همشهریان و هموطنانم تئاتر آموزش دهم و آثاری را اجرا کنم.

این چهره مطرح تئاتر تبریز یادآور شد: حدود ۵۰ سال است که تدریس می‌کنم و در طول تمام این سال‌ها دو دقیقه برای رسیدن به کلاس هایم تاخیر نداشتم، نظم و حضور به موقع برای کار، وقت‌شناسی و به موقع عمل کردن درسی بود که تئاتر به من داد. من از تئاتر آموختم امروز را فدای فردا نکنم و متعهد باشم تا در لحظه وظیفه خود را به بهترین نحو انجام دهم. از همان ابتدا به ما گفتند برای ارائه هنر سه ویژگی را در نظر بگیرید، زمان، مکان و اخوان (دوستان و مخاطبان) یعنی در چه زمانی، به چه کسانی، چه اثری را می‌خواهید ارائه دهید، اگر این سه محور را سرلوحه کار قرار دهیم نه تنها در هنر بلکه در جامعه هم هر کاری را به شکل درستی انجام می‌دهیم.

وی درباره اینکه تا چه اندازه تئاتر ایران به چهره‌های پیشکسوت و باسابقه خود متعهد بوده است، نظر خود را اینچنین بیان کرد: من به عنوان هنرمند باید به وظیفه خود عمل کرده و نباید چشم‌داشتی برای توجه بیشتر داشته باشم.

لزیری همچنین گفت: از زمانیکه بشر انواع و اقسام هنرها را برای انتقال مفاهیم به کار گرفته است، تعداد سوالاتش بسیار زیاد است و اگر دانسته‌ها را کنار نادانسته‌ها قرار دهیم، بسیار ناچیز هستند. چیزهای زیادی را درباره دنیا نمی دانیم و آنچه می‌دانیم بسیار اندک است و در این اندکی هم آنقدر فراوانی هست که عمر ما کفاف دانستنش را نمی‌دهد.