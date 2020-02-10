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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۴۷

پیام مشترک آیت الله علما و استاندار کرمانشاه به مناسبت ۲۲ بهمن

پیام مشترک آیت الله علما و استاندار کرمانشاه به مناسبت ۲۲ بهمن

کرمانشاه_ آیت الله علما و استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک مردم شهیدپرور استان را به حضور حماسی در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دعوت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و بازوند استاندار کرمانشاه با صدور پیامی مشترک از آحاد مردم انقلابی، ولایت مدار و همیشه در صحنه استان برای حضور گسترده، باعظمت و پرشور در یوم الله ۲۲ بهمن و چهلم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی دعوت به عمل آوردند.

در این پیام مشترک آمده است: ۲۲ بهمن سالروز دمیدن خورشید استقلال و آزادی بر ملّت بزرگ ایران و یادآور خروش حماسی مردم به رهبری امام راحل (ره) در برابر نظام شاهنشاهی و استبداد جهانی و به عنوان روزی بی نظیر، بی بدیل و مظهر اقتدار و عزم ملی، نمادی از وفاق، وحدت، همدلی و همراهی ملّت برای حفظ استقلال، آزادی، سربلندی و سرافرازی ایران اسلامی است.

اینک در چهل و یکمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و چهلمین روز شهادت سردار بزرگ و پرافتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهید وی، به فضل الهی در حماسه‌ای عظیم و با حضور حماسی مردم ولایتمدار، انقلابی، جهادگر و مؤمن استان کرمانشاه، اقتدار و عظمت ملت و نظام اسلامی را به یاد فداکاری سردار دل‌ها و وفاق بی نظیر مردم در تشییع پیکرش علیه نظام سلطه جهانی به نمایش خواهیم گذاشت و با آرمان‌های امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق می‌نمائیم و به شکرانه تداوم حرکت متعالی نظام اسلامی به رهبری حکیمانه حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) خیل عظیم مردم مسلمان و آرمان‌خواه استان در راهپیمایی دشمن شکن یوم الله ۲۲ بهمن شرکت و با همین حضور گسترده و انگیزه‌ای مضاعف ضربه‌ی کوبنده‌ای بر سیاست‌های دشمن وارد خواهیم کرد.

کد مطلب 4849464

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