پیام مشترک آیت الله علما و استاندار کرمانشاه به مناسبت ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و بازوند استاندار کرمانشاه با صدور پیامی مشترک از آحاد مردم انقلابی، ولایت مدار و همیشه در صحنه استان برای حضور گسترده، باعظمت و پرشور در یوم الله ۲۲ بهمن و چهلم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی دعوت به عمل آوردند.

در این پیام مشترک آمده است: ۲۲ بهمن سالروز دمیدن خورشید استقلال و آزادی بر ملّت بزرگ ایران و یادآور خروش حماسی مردم به رهبری امام راحل (ره) در برابر نظام شاهنشاهی و استبداد جهانی و به عنوان روزی بی نظیر، بی بدیل و مظهر اقتدار و عزم ملی، نمادی از وفاق، وحدت، همدلی و همراهی ملّت برای حفظ استقلال، آزادی، سربلندی و سرافرازی ایران اسلامی است.

اینک در چهل و یکمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و چهلمین روز شهادت سردار بزرگ و پرافتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهید وی، به فضل الهی در حماسه‌ای عظیم و با حضور حماسی مردم ولایتمدار، انقلابی، جهادگر و مؤمن استان کرمانشاه، اقتدار و عظمت ملت و نظام اسلامی را به یاد فداکاری سردار دل‌ها و وفاق بی نظیر مردم در تشییع پیکرش علیه نظام سلطه جهانی به نمایش خواهیم گذاشت و با آرمان‌های امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق می‌نمائیم و به شکرانه تداوم حرکت متعالی نظام اسلامی به رهبری حکیمانه حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) خیل عظیم مردم مسلمان و آرمان‌خواه استان در راهپیمایی دشمن شکن یوم الله ۲۲ بهمن شرکت و با همین حضور گسترده و انگیزه‌ای مضاعف ضربه‌ی کوبنده‌ای بر سیاست‌های دشمن وارد خواهیم کرد.