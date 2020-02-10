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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۴۵

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان:

سقف اوراق مشارکت پروژه راه آهن خرم آباد به ۲۰۰میلیارد افزایش یابد

سقف اوراق مشارکت پروژه راه آهن خرم آباد به ۲۰۰میلیارد افزایش یابد

خرم‌آباد- مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: ۱۲۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پروژه راه آهن خرم‌آباد پیش‌بینی شده که درخواست می‌کنیم به ۲۰۰ میلیارد افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خالقی امروز دوشنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان با اشاره به قطعات مختلف پروژه راه آهن دورود- خرم آباد- اندیمشک اظهار داشت: روند اجرایی این پروژه بسیار کند است اما اتفاقات خوبی دارد رخ می‌دهد.

وی یادآور شد: ۱۲۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای آن پیش بینی شده که درخواست می‌کنیم به ۲۰۰ میلیارد افزایش یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با تاکید بر اینکه از محل فروش سهام فولاد قرار بود ۳۸۰ میلیارد به پروژه بدهند که ۳۰۰ میلیارد تومان آن اختصاص یافته و هنوز ۸۰ میلیارد آن تخصیص داده نشده است، افزود: در سال جاری هم ۲۷ میلیارد اعتبار داشته است این پروژه که تاکنون تخصیص خوبی نداشته است.

خالقی همچنین به آزادراه بروجرد- اراک اشاره کرد و گفت: ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی کل پروژه است اما در لرستان قریب به ۸۰ درصد پیشرفت دارد.

وی گفت: این آزادراه بایستی به آزادراه پل زال متصل شود که هنوز به پیمان نرفته است و خواهش ما این است این امر عملیاتی شود.

کد مطلب 4849472

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