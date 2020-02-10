برگزاری مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی درحرم رضوی

حجتالاسلام حسین شریعتینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی و همرزمانش، اظهار کرد: این مراسم پنجشنبه ۲۴ بهمنماه از طرف نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، تولیت آستان قدس رضوی، سپاه امام رضا (ع)، دبیر شورای عالی مدیریت حوزه علمیه خراسان و استانداری خراسان رضوی برگزار خواهد شد.
معاون تبلیغات آستان قدس رضوی افزود: گرامیداشت چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح در رواق امام خمینی (ره) برگزار میشود.
حجتالاسلام شریعتینژاد تصریح کرد: سخنران این مراسم حجتالاسلام شیرازی و مداح این محفل حاج سعید حدادیان خواهد بود.
وی همچنین در خصوص برنامه حرم مطهر رضوی در یوماللّه ۲۲ بهمن، بیان کرد: آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه سخنران پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن در حرم مطهر رضوی هستند، همچنین مراسم مداحی نیز توسط سیدمهدی میرداماد صورت خواهد گرفت.
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