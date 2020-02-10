۲میلیون و ۹۷۷ هزار نفر در آذربایجان شرقی واجدشرایط انتخابات هستند

علیار راستگو، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرصت دهه فجر برای تبیین اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی ابراز داشت: دهه فجر بهترین فرصت برای کارگزاران انقلاب اسلامی است تا دستاوردهای دولت و عملکرد نظام را برای مردم تبیین کنند.

راستگو همچنین با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان عنوان کرد: امسال رئیس جمهور ۲ بار به آذربایجان شرقی آمد و هر بار که رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی سفر کرد پروژه‌های عظیمی افتتاح شد که نشان از پویایی و نشاط انقلاب اسلامی و متحرک بودن مردم است و بیشتر این پروژه‌ها نیز مربوط به بخش خصوصی است.

به گفته معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در گذشته ۱۲ واحد صنعتی مشکل دار در استان بود که بخش عظیمی از این مشکلات حل شده است اما واحد صنعتی که بحرانی و حاد باشد در استان آذربایجان شرقی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه هر واحد تولیدی و صنعتی باید وارد عرصه صادرات شود، تاکید کرد: صادرات برای استان آذربایجان شرقی بسیار دارای اهمیت است، واردات نیز کاهش پیدا کرده و در مقابل آن، میزان صادرات افزایش پیدا کرده است.

اولویت ستاد انتخابات، رعایت اصل بی‌طرفی و عمل به قانون است

رئیس ستاد انتخابات استان آذربایجان شرقی در بخش دیگری عنوان کرد: انتخابات امسال یکی از سرنوشت سازترین انتخابات است، اولین انتخابات در گام دوم انقلاب اسلامی بوده و مهم‌ترین انتخاب برای رکن نظام یعنی قانون گذاری است.

معاون استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: با فشارهای شدید اقتصادی و تحریم‌ها علیه انقلاب اسلامی، برگزاری انتخابات و حضور مردم در صحنه از نظر روابط بین الملل بسیار اثرگذار و اثربخش است.

راستگو ابراز داشت: تعداد واجدین شرایط رأی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند امسال ۲ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۸۰۰ نفر در استان است که یک میلیون و ۵۰۲ هزار نفر از این افراد را مردان و بقیه را زنان تشکیل می‌دهند.

وی در خصوص تعداد رأی اولی‌های استان نیز گفت: ۱۴۵ هزار و ۲۹۴ نفر رأی اولی هستند که ۷۴ هزار و ۴۶۰ نفر را مردان و بقیه را زنان تشکیل می‌دهند.

راستگو تعداد واجدین شرایط شهرستان تبریز را یک میلیون و ۳۷۹ هزار و ۷۷۰ نفر واجد شرایط رأی در انتخابات پیش رو اعلام کرد که از این تعداد ۶۹۱ هزار را مردان و بقیه را زنان تشکیل می‌دهند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی همچنین انتخابات دوم اسفند را مهم‌ترین پروژه سیاسی کشور در سال جاری دانست و اذعان داشت: مجریان انتخابات تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانون‌مند و با مشارکت حداکثری مردم به کار بسته‌اند و مهم‌ترین اولویت ستاد انتخابات، رعایت اصل بی‌طرفی و عمل به قانون است.