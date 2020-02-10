تحویل ۲۱۶ واحد مسکونی به مددجویان روستایی کرمانشاه

سرهنگ حسین قبادی بصیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با کمیته امداد امام خمینی (ره) قراردادی مبنی بر ساخت ۲۹۲‌ واحد برای مددجویان در مناطق روستایی استان منعقد کرد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه افزود: در سنوات قبل تعداد ۱۶۰ واحد از این واحدها تکمیل و تحویل شد و امروز نیز ۵۶ واحد دیگر تکمیل و به مددجویان تحویل داده شد.

این مسئول خاطر نشان کرد: در مجموع تا کنون ۲۱۶ واحد از تعداد ۲۹۲‌ واحد تکمیل و تحویل شده است و مابقی تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

سرهنگ قبادی بصیر گفت: برای هر واحد از این پروژه‌ها ۵۰ میلیون تومان هزینه شده است که مبلغ ۴۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان از طرف کمیته امداد و بنیاد برکت و ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز از طرف سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه هزینه شده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این کمک‌های نقدی از طرف سپاه کمک‌های تجهیزاتی از جمله بکارگیری ماشین آلات راه سازی، نیروهای متخصص و مهندسین سپاه به صورت فی سبیل الله خدمت کردند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه همچنین اشاره‌ای به اقدامات سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان در بازسازی مناطق آسیب دیده ناشی از سیل فروردین ۹۸ داشت و گفت: در این راستا سپاه نسبت به تعمیر و مرمت ۳۴۸ واحد آسیب دیده اقدام کرد و همچنین جهت ساخت ۱۰۳ واحد از واحدهای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی کمک‌های شایانی در نظر دارد.