ثبت دمای منفی ۸ درجه در بلده وسیاه بیشه مازندران

محمدرضا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نفوذ سامانه ناپایدار جوی که از روز قبل در استان حاکم شد گفت: دمای هوا صبح امروز در سیاه بیشه و بلده در غرب استان به منفی هشت رسیده است.

وی افزود: دمای هوای ساری ۳ درجه بالای صفر، کیاسر منفی ۴، کجور و آلاشت منفی ۶، پل سفید صفر و آمل سه درجه بالای سانتیگراد گزارش شده است.

وی میزان بارندگی ۲۴ ساعت گذشته را در ساری ۱۹.۹ میلی متر، بابلسر ۳۹ میلی متر، دشت ناز ۳۶ میلی متر و بندر امیرآباد ۵۲ میلی متر اعلام کرد و گفت: ۱۳ سانتی متر برف در سیاه بیشه و هشت سانتی متر در سیاه بیشه و آلاشت به زمین نشسته است.

رضوی درباره وضعیت جوی روز سه شنبه گفت: طبق پایش ایستگاه‌ها، وضعیت جوی استان در روز سه شنبه همراه با بارش برف و از شب به تریج با کاهش ناپایداری‌ها و ابر مواجه خواهد بود.

به گزارش مهر، به دلیل برودت هوا و سرمای شدید مدارس برخی مناطق استان از جمله در کلاردشت و دهستان فیروزجاه بندپی شرفی روز دوشنبه تعطیل شده است.