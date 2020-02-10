مظفر محمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه به مناسبت دهه مبارک فجر اردوی توان‌افزایی کارکنان هلال‌احمر استان سمنان به میزبانی مهدی‌شهر برگزار شد، ابراز داشت: ۱۳۰ داوطلب در این اردو شرکت کردند که این برنامه‌ها در طی سال اجرایی می‌شود.

وی بابیان اینکه هدف از برگزاری این دوره‌ها آمادگی برای مقابله با حوادث و سوانح طبیعی است، افزود: با توجه به اینکه برپایی این اردوها می‌تواند به افزایش آمادگی جسمانی نیروها کمک کند لذا برگزاری آن‌ها برای طی سال در دستور کار هلال‌احمر قرار دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان بابیان اینکه داوطلبان می‌توانند در این اردوها علوم خود را در زمینه مواجهه با حوادث طبیعی و غیرطبیعی ارتقا دهند، ابراز داشت: داوطلبان ضمن بیان اینکه پیاده‌روی یک‌ساعته و کارگاه‌های آموزشی برای این افراد برگزار می‌شود این افراد با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات نیز آشنا خواهند شد.

محمدخانی بابیان اینکه این دوره‌ها مروری بر آموزه‌های داوطلبان نیز خواهد بود، در ادامه اضافه کرد: کارگروه‌های جستجو و نجات در حوادث شهری (آوار)، جستجو و نجات در حوادث بین‌شهری (جاده) و جستجو و نجات در کوهستان ازجمله مواردی که در این اردوها برگزار می‌شود.