به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)، امروز دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸ در صرافیهای بانکی، برای خرید ۱۳,۳۰۰ تومان و برای فروش ۱۳,۶۰۰ تومان است.
امروز همچنین صرافیهای بانکی هر یورو (اسکناس) را ۱۴,۸۰۰ تومان میخرند و ۱۵,۱۰۰ تومان میفروشند.
قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس)، امروز دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸ در صرافیهای بانکی، برای خرید ۱۳۳۰۰ تومان و برای فروش ۱۳۶۰۰ تومان است.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)، امروز دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸ در صرافیهای بانکی، برای خرید ۱۳,۳۰۰ تومان و برای فروش ۱۳,۶۰۰ تومان است.
امروز همچنین صرافیهای بانکی هر یورو (اسکناس) را ۱۴,۸۰۰ تومان میخرند و ۱۵,۱۰۰ تومان میفروشند.
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