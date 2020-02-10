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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۲۱

گزارش میدانی مهر

قیمت دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی به ۱۳۶۰۰ تومان رسید

قیمت دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی به ۱۳۶۰۰ تومان رسید

قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس)، امروز دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸ در صرافی‌های بانکی، برای خرید ۱۳۳۰۰ تومان و برای فروش ۱۳۶۰۰ تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)، امروز دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸ در صرافی‌های بانکی، برای خرید ۱۳,۳۰۰ تومان و برای فروش ۱۳,۶۰۰ تومان است.

امروز همچنین صرافی‌های بانکی هر یورو (اسکناس) را ۱۴,۸۰۰ تومان می‌خرند و ۱۵,۱۰۰ تومان می‌فروشند.

کد مطلب 4849519

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