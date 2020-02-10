به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)، امروز دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸ در صرافی‌های بانکی، برای خرید ۱۳,۳۰۰ تومان و برای فروش ۱۳,۶۰۰ تومان است.

امروز همچنین صرافی‌های بانکی هر یورو (اسکناس) را ۱۴,۸۰۰ تومان می‌خرند و ۱۵,۱۰۰ تومان می‌فروشند.