به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران روسی در محل خبرگزاری «ریانووستی» ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر، گفت: علت عصبانیت آمریکا از انقلاب اسلامی ایران، استقلال خواهی و شکستن هیمنه آمریکا در جهان است.

وی با اشاره به دستاوردهای نظام اسلامی در حوزه‌های مهم و پیچیده‌ای همچون انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، علم و تکنولوژی و صنایع دفاعی، افزود: علی‌رغم تحریم‌های سنگین و فشار گسترده آمریکا، ایران نه تنها تضعیف نشده، بلکه قدرتمندتر از همیشه است.

سفیر کشورمان در روسیه برنامه «اقتصاد بدون نفت» را مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور عنوان و تاکید کرد: بر اساس آموزه‌های انقلاب، ما می‌توانیم اقتصاد خود را بدون نفت اداره کنیم و این حربه آمریکا را نیز به طور کامل خنثی کنیم.

جلالی با بیان مصداق‌های مهمی از مقاومت و ایستادگی ملت ایران در دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: در آن دوره سخت در حالی‌که ما حتی سیم خاردار برای دفاع از کشور نداشتیم. آمریکا و غرب پیشرفته‌ترین تسلیحات نظامی را به رژیم بعث عراق تحویل می‌دادند، اما در برابر مقاومت و پایمردی مردان و زنان ایران، یک وجب از خاک ایران را از دست ندادیم.

وی تصریح کرد: امروز هم آمریکا از کارزار تحریم و فشار حداکثری بهره‌ای نخواهد برد و انقلاب اسلامی استوار و پرقدرت به مسیر خود ادامه خواهد داد.