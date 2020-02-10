به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، در بخش نمایشنامه‌نویسی این دوره از جشنواره هنرهای نمایشی کانون، تعداد ۲۷۷ نمایشنامه از ۲۹ استان کشور دریافت شد که به نسبت نمایش‌نامه‌های دوره هفدهم جشنواره ۲ برابر شده است.

امیر مشهدی عباس دبیر هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی گفت: نمایشنامه‌ها از سوی هیات انتخاب شامل یدالله وفاداری، حسن دادشکر و آزاده انصاری بررسی شد و از بین ۲۷۷ نمایشنامه شرکت‌کننده در این بخش، ۱۵ نمایشنامه در مرحله نخست انتخاب شد.

وی افزود: این نمایش‌نامه‌ها از سوی اساتید نمایشنامه‌نویسی مشاوره‌ تخصصی خواهند گرفت و پس از بازبینی به مرحله داوری اصلی راه پیدا خواهند کرد. در پایان در مرحله‌ کشوری جشنواره، از بین این آثار سه نمایشنامه به عنوان آثار برگزیده معرفی خواهند شد.

بر همین اساس، «نامیرا» اثر علی قسمتی از کرمانشاه، «پنج و پنج» اثر بی‌با رهسپار از سیستان و بلوچستان، «سمفونی ماهور» نوشته غزاله مرصوصی و «اگر دیوها زنده بمانند» اثر زهرا نوری هر دو از تهران، «هاکال» اثر آمنه نعیمی از فارس، «آخرین آرزو» اثر علی بهزادی، «ساعت‌ها» اثر محمدجواد کشوری و «دگمه» نوشته هانیه قنمی هر سه از مازندران، «خدانگهدار عم قزی» اثر صدیقه صادقی، شیرین باقرالموسوی و علی‌اکبر پوررسول و «لالو» اثر سمیه حسین‌نژاد هر دو از آذربایجان غربی، «ببو» نوشته یاسرهاشم‌زاده از کردستان، «پرنده‌ی کاغذی» اثر منصوره محمدی، لیلا سپهری، فاطمه جوکاری و فاطمه حسن‌نسب از خوزستان، «آش سنگ» اثر کتایون آذرپی از مرکزی، «ضحاک بنده ابلیس» اثر زهرا اکبرآبادی از خراسان رضوی و «نقل زنان انتظار» محسن اکرمی از یزد، به مرحله کشوری این جشنواره راه پیدا کردند.

هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اواخر فروردین ۱۳۹۹ در اهواز برگزار می‌شود.