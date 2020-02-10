امیر یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ناوگان اتوبوس رانی در قم به صورت ملکی و یا متعلق به شهرداری فعال هستند، افزود: برخی از اتوبوس‌ها ۱۰ سال پیش به بخش خصوصی واگذار شده که اینها دودزا و قدیمی هستند زیرا رسیدگی کمتری به آنها شده است.

وی بیان کرد: برای اتوبوس‌های ملکی برنامه ریزی لازم صورت گرفته تا ضمن آزادسازی سند آنها، بروزرسانی نیز شوند.

مدیر عامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری قم با بیان اینکه برخی از اتوبوس‌های شهرداری قم نیازمند نوسازی است، افزود: طی امسال نزدیک به ۱۷۰ دستگاه اتوبوس با مبلغی که به منظور نوسازی اتوبوس‌ها در نظر گرفته شده بود، اورهال شدند.

وی گفت: قراردادی برای اورهال کردن ۷۰ دستگاه اتوبوس منعقد شده و قراردادی نیز در حال انعقاد است که به موجب آن ۳۹ دستگاه اتوبوس دیگر اورهال می‌شوند و مناقصه برای ۶۱ دستگاه اتوبوس برگزار می‌شود.

یزدی اظهار داشت: برنامه ریزی شده که برای اتوبوس‌های خصوصی با یکی از کارخانجات اتوبوس ساز قراردادی مبنی بر نوسازی آنها بسته شود.

وی با بیان اینکه ناوگان اتوبوس رانی تا سال آینده به ۶۰۰ دستگاه اتوبوس می‌رسد، افزود: اتوبوس‌ها برای ادامه فعالیت باید معاینه فنی داشته باشند.