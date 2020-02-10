انقلاب امام خمینی(ره) از مدرسه فیضیه به کشورهای اسلامی توسعه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی ظهر دوشنبه در نشست صمیمانه با سربازان و کادر لشگر ۱۶ زرهی که به مناسبت ایامالله دهه فجر برگزار شد، به حادثه مدرسه فیضیه در سال ۱۳۵۴ اشاره کرد و افزود: در آن زمان جمهوری اسلامی در چهار دیواری مدرسه فیضیه و دارالشفاء خلاصه شده بود.
وی با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی تفکر انقلابی به خارج از مرزهای ایران گسترش پیدا کرد، ابراز داشت: امروز خط مقدم انقلاب اسلامی به شهرهای سوریه، یمن و غزه توسعه پیدا کرده است.
امام جمعه قزوین نقش جوانان را در پیروزی انقلاب بیبدیل خواند و با ذکر خاطرهای از دوران مبارزات پیش از انقلاب، تصریح کرد: سال ۵۴ زمانی که ۱۲ سال از قیام امام خمینی (ره) گذشته بود طلبههای جوان تصمیم گرفتند مراسم گرامیداشتی برای قیام ۱۵ خرداد در مدرسه فیضیه برگزار کنند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه چنین اقدامی در آن دوران بسیار خطرناک بود و ممکن بود طلبهها جان خود را از دست بدهند، ادامه داد: نیروهای امنیتی که از تهران آمده بودند، مدرسه فیضیه را محاصره کردند و هر لحظه احتمال داشت وارد مدرسه فیضیه شوند و طلبهها را دستگیر کنند.
وی افزود: در این شرایط دشوار یکی از دوستان ما با خوشحالی آمد تا خبر خوبی به ما بدهد. او به ما گفت یک دانش آموز دستهای خود را گره کرده و گفته طلبهها مقاومت کنید ما با شما هستیم و این همراهی یک دانش آموز برای ما قوت قلب بسیار زیادی بود و روحیه عظیمی در طلبهها ایجاد کرد.
آیتالله عابدینی بیان کرد: راز همراهی این دانش آموز با طلبهها در آن شرایط خوف و خطر این بود که جوانان اهل نشاط، انرژی، غیرت و جوانمردی هستند و به واسطه همین روحیه است که جوانان در شکلگیری انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نقش مؤثری ایفا کردند.
امام جمعه قزوین تأکید کرد: انقلاب شرایط بسیار سختی را سپری کرد، در حالی که زمانی انقلاب به مدرسه فیضیه منتهی میشد، امروز شاهد هستیم که کشورهای سوریه، عراق، فلسطین، لبنان و یمن نیز به این جریان پیوستهاند و شاهد توسعه انقلاب هستیم.
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