به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای هفته سوم لیگ برتر بزرگسالان و فینال لیگ برتر جوانان باشگاههای کشور طی روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه (۲۶، ۲۷ و ۲۸ بهمنماه) به میزبانی تالار وزنهبرداری مجموعه ورزشی آزادی تهران (سالن همایش ایرانیان) برگزار خواهد شد.
ردهبندی تیمی لیگ برتر جوانان:
۱- شرکت ملی حفاری اهواز: ۱۵۴۵ امتیاز
۲-نیروی هوایی عقاب: ۱۴۵۶ امتیاز
۳- نیروی زمینی ارتش: ۱۴۱۵ امتیاز
۴- مناطقنفتخیزجنوب خوزستان: ۱۳۹۵ امتیاز
۵- مس رفسنجان: ۱۲۶۹ امتیاز
ردهبندی تیمهای حاضر در لیگ برتر بزرگسالان:
۱- بازار بزرگ ایران: ۱۵۲۰امتیاز
۲- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات: ۱۴۶۸ امتیاز
۳- شرکت ملی حفاری اهواز: ۱۴۶۰ امتیاز
۴-نیروی هوایی عقاب: ۱۳۸۱ امتیاز
۵- مناطقنفتخیزجنوب خوزستان: ۱۲۲۹ امتیاز
۶- نیروی زمینی ارتش: ۱۱۹۹ امتیاز
زمان برگزاری فینال لیگ برتر جوانان و هفته سوم لیگ برتر بزرگسالان باشگاههای ایران اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای هفته سوم لیگ برتر بزرگسالان و فینال لیگ برتر جوانان باشگاههای کشور طی روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه (۲۶، ۲۷ و ۲۸ بهمنماه) به میزبانی تالار وزنهبرداری مجموعه ورزشی آزادی تهران (سالن همایش ایرانیان) برگزار خواهد شد.
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