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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۱۹

برنامه برگزاری فینال لیگ برتر وزنه‌برداری اعلام شد

برنامه برگزاری فینال لیگ برتر وزنه‌برداری اعلام شد

زمان برگزاری فینال لیگ برتر جوانان و هفته سوم لیگ برتر بزرگسالان باشگاه‌های ایران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای هفته سوم لیگ برتر بزرگسالان و فینال لیگ برتر جوانان باشگاه‌های کشور طی روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه (۲۶، ۲۷ و ۲۸ بهمن‌ماه‌) به میزبانی تالار وزنه‌برداری مجموعه ورزشی آزادی تهران (سالن همایش ایرانیان) برگزار خواهد شد.

رده‌بندی تیمی لیگ برتر جوانان:
۱- شرکت ملی حفاری اهواز: ۱۵۴۵ امتیاز
۲-نیروی هوایی عقاب: ۱۴۵۶ امتیاز
۳- نیروی زمینی ارتش: ۱۴۱۵ امتیاز
۴- مناطق‌نفت‌خیزجنوب خوزستان: ۱۳۹۵ امتیاز
۵- مس رفسنجان: ۱۲۶۹ امتیاز

رده‌بندی تیمهای حاضر در لیگ برتر بزرگسالان:
۱- بازار بزرگ ایران: ۱۵۲۰امتیاز
۲- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات: ۱۴۶۸ امتیاز
۳- شرکت ملی حفاری اهواز: ۱۴۶۰ امتیاز
۴-نیروی هوایی عقاب: ۱۳۸۱ امتیاز
۵- مناطق‌نفت‌خیزجنوب خوزستان: ۱۲۲۹ امتیاز
۶- نیروی زمینی ارتش: ۱۱۹۹ امتیاز

کد مطلب 4849577

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