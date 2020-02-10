به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای هفته سوم لیگ برتر بزرگسالان و فینال لیگ برتر جوانان باشگاه‌های کشور طی روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه (۲۶، ۲۷ و ۲۸ بهمن‌ماه‌) به میزبانی تالار وزنه‌برداری مجموعه ورزشی آزادی تهران (سالن همایش ایرانیان) برگزار خواهد شد.



رده‌بندی تیمی لیگ برتر جوانان:

۱- شرکت ملی حفاری اهواز: ۱۵۴۵ امتیاز

۲-نیروی هوایی عقاب: ۱۴۵۶ امتیاز

۳- نیروی زمینی ارتش: ۱۴۱۵ امتیاز

۴- مناطق‌نفت‌خیزجنوب خوزستان: ۱۳۹۵ امتیاز

۵- مس رفسنجان: ۱۲۶۹ امتیاز



رده‌بندی تیمهای حاضر در لیگ برتر بزرگسالان:

۱- بازار بزرگ ایران: ۱۵۲۰امتیاز

۲- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات: ۱۴۶۸ امتیاز

۳- شرکت ملی حفاری اهواز: ۱۴۶۰ امتیاز

۴-نیروی هوایی عقاب: ۱۳۸۱ امتیاز

۵- مناطق‌نفت‌خیزجنوب خوزستان: ۱۲۲۹ امتیاز

۶- نیروی زمینی ارتش: ۱۱۹۹ امتیاز