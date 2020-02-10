آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال با ۱۸ بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، دو دیدار تیم ملی بسکتبال در پنجره نخست کاپ آسیا اول و چهارم اسفندماه در تهران برگزار خواهد شد. سوریه و قطر به ترتیب حریفان ملی پوشان بسکتبال در این دو دیدار خواهند بود.

برای برگزاری این دو دیدار، اردوی تیم ملی بسکتبال از عصر چهارشنبه (۲۳ بهمن ماه) در تالار بسکتبال آزادی تهران آغاز خواهد شد.

با نظر کادر فنی تیم ملی بسکتبال این مرحله از اردوی آماده سازی با حضور ۱۸ بازیکن برگزار می شود.

اردونشینان تیم ملی بسکتبال پس از برگزاری دیدارهای هفته پایانی مرحله برگشت لیگ برتر معرفی می شوند. این دیدارها امروز دوشنبه برگزار خواهند شد.