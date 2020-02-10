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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۳:۱۷

از چهارشنبه انجام می‌شود؛

آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال با ۱۸ بازیکن

آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال با ۱۸ بازیکن

اردوی تیم ملی بسکتبال برای برگزاری دو دیدار در پنجره نخست کاپ آسیا از روز چهارشنبه با ۱۸ بازیکن آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دو دیدار تیم ملی بسکتبال در پنجره نخست کاپ آسیا اول و چهارم اسفندماه در تهران برگزار خواهد شد. سوریه و قطر به ترتیب حریفان ملی پوشان بسکتبال در این دو دیدار خواهند بود.

برای برگزاری این دو دیدار، اردوی تیم ملی بسکتبال از عصر چهارشنبه (۲۳ بهمن ماه) در تالار بسکتبال آزادی تهران آغاز خواهد شد.

با نظر کادر فنی تیم ملی بسکتبال این مرحله از اردوی آماده سازی با حضور ۱۸ بازیکن برگزار می شود.

اردونشینان تیم ملی بسکتبال پس از برگزاری دیدارهای هفته پایانی مرحله برگشت لیگ برتر معرفی می شوند. این دیدارها امروز دوشنبه برگزار خواهند شد.

کد مطلب 4849580
زینب حاجی حسینی

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