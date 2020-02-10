سرهنگ مهرداد حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز ۲۲ بهمن ماه با توجه به مسیر راهپیمایی، در مسیرهای زیر محدودیت تردد و توقف اعمال خواهد شد.
مسیر شماره یک: خیابان نادری حد فاصل میدان میرعماد تا میدان آزادی به صورت رفت و برگشت
مسیر شماره دو: خیابان طالقانی حد فاصل پل طالقانی تا میدان آزادی
مسیر شماره سه: خیابان شهدا حد فاصل میدان آزادی تا تقاطع شهدا به صورت رفت و برگشت
مسیرهای فرعی:
۱- خیابان امام (ره) حد فاصل تقاطع بازار تا میدان آزادی
۲- خیابان بوعلی حد فاصل تقاطع فردوسی بوعلی تا تقاطع نادری
۳- خیابان عبید زاکانی حد فاصل تقاطع نادری تا خیابان امام (ره)
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: از ساعت ۶ صبح فردا پارک خودرو ممنوع است اما اعمال محدودیتها از ساعت ۸ صبح آغاز میشود همچنین خودروهای متوقف شده در مسیرهای راهپیمایی با ممنوعیت و محدودیت تردد به وسیله جرثقیل انتقال داده میشوند.
نظر شما