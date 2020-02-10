نمایشگاه عرضه محصولات خانواده طلاب در شهرضا برگزار شد

اسماعیل اباذری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با علام خبر برپایی نمایشگاه توانمندیهای خانواده طلاب در حوزه علمیه امام حسین (ع) شهرضا و تبریک ایام الله دهه فجر اظهار داشت: باید این ایام را جشن بگیریم و یاد شهدای این انقلاب را بخصوص سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و امام شهدا را گرامی داشته و آنها را الگوی زندگی خود قرار دهیم.
وی با اشاره به نقش خانوادهها در تولید ملی و اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت داخلی طلاب را برای رونق بخشی به تولیدات خانگی پر اهمیت دانست افزود: در این نمایشگاه، صنایع دستی خلاقانه و قابل رقابت خانواده طلاب شهرضا عرضه میشود.
مدیر مرکز خدمات حوزههای علمیه نمایندگی شهرضا با اشاره به سال رونق تولید ملی در ایجاد مشاغل خانگی ابراز داشت: حمایت از کسب و کارهای خانگی مبتنی بر ظرفیتهای بومی و محلی راهکاری است که علاوه بر رونق تولید و اشتغال زایی برای افراد، پیامدهای مثبت اجتماعی به همراه دارد و باعث کاهش آسیبها و ناهنجاریهای مختلف خواهد شد.
اباذری با بیان اینکه ترویج و نهادینه کردن تولید و مشاغل خانگی موجب رونق کارآفرینی در جامعه میشود، افزود: بها دادن به مشاغل خانگی و حمایت از کسب و کارهای کوچک از مهمترین راهکارهای اقتصاد مقاومتی در این برهه است.
مدیر مرکز خدمات حوزههای علمیه نمایندگی شهرضا یکی دیگر از اهداف این نمایشگاه را احیای مشاغل قدیمی شهرضا که در خانههای شهرضایی توسط زنان انجام میشد دانست و گفت: خانواده طلاب کارهای تولیدی چون خیاطی، تابلو فرش، قالی بافی، مینا کاری و کارهای هنر ی دیگر را در معرض دید عموم مردم قرار دادند که مورد استقبال مردم شهرضا نیز قرار گرفت.
منسوجات چرمی، نمد دوزی، تابلوهای نقاشی، معرقکاری، خیاطی، پوشاک و محصولات بافتنی، مواد غذایی از جمله محصولات ارائه شده در این نمایشگاه است.
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