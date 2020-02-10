تلاش تسلا برای از سرگیری تولید خودروی برقی در شانگهای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، این شرکت که به علت تعطیلات سال نوی چینی و گسترش ویروس کرونا مجبور شده بود کارخانه بزرگ خود را در شهر شانگهای تعطیل کند، اعلام کرده که فعالیت‌های تولیدی خود را از امروز دهم فوریه از سر می‌گیرد.

بسیاری از کارخانه‌های فعال در چین بعد از پایان تعطیلات سال نوی این کشور هنوز فعالیت خود را از ترس ویروس کرونا از سر نگرفته‌اند. اما تسلا که نگران تأخیر در تحویل سفارشات قبلی خودرو است، قصد دارد فعالیت عادی خود در شانگهای را از امروز از سر بگیرد.

تسلا ابتدا قصد داشت کارخانه خود در شانگهای را از اول فوریه بازگشایی کند، اما این کار را ۱۰ روز به تأخیر انداخت. این شرکت هشدار داده که این تأخیر باعث خواهد شد تحویل سفارشات خودروی برقی مدل ۳ تسلا با تأخیر انجام شود. انتشار ویروس کرونا در چین چرخه تأمین بسیاری از مواد اولیه کارخانه‌ها را در سراسر این کشور مختل کرده است.

در عین حال مقامات محلی شانگهای هم تاکید کرده‌اند به صنایع فعال در این منطقه کمک خواهند کرد تا هر چه سریع‌تر فعالیت عادی خود را از سر بگیرند.

کارخانه تسلا در شانگهای که دو میلیارد دلار ارزش دارد، اولین کارخانه این شرکت سازنده خودروهای برقی در خارج از آمریکا است و با همکاری چین ساخته شده است. تولید خودرو در این کارخانه از اکتبر آغاز شد و تحویل اولین سری از اتومبیل‌های آن به ماه گذشته بازمی گردد.