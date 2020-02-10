دعوت مختارپور از کتابداران برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با صدور پیامی از کارکنان و کتابداران سراسر کشور دعوت کرد در کنار آحاد مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کرده و با مشت‎ های گره‎ کرده و دل‎‌های استوار، فریاد «مرگ بر امریکا» را به گوش‎‌های عاصی دشمنان بدخواه و منافقان خوش‎ خیال ایران اسلامی برسانند.

مشروح متن پیام مختارپور به این‌ترتیب است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فَاستَقِم کَما أُمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَکَ وَلا تَطغَوا، إِنَّهُ بِما تَعمَلونَ بَصیرٌ (هود/۱۱۲)

ملت ایران که «هیچ تجربه پیشینی و راه طی‌ شده‌ ای» در برابرش وجود نداشت و با دستانی خالی اما دل ‎هایی مومن به نیروی لایزال الهی و با هدایت‎ های پیامبرگونه رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی(ره)، پیشگام حرکتی در جهان شد که افتخار آن برای همیشه بر تارک تاریخ ایران اسلامی خواهد درخشید.

تاریخ ۴۰ ساله انقلاب اسلامی همواره عرصه فراز و فرودهایی بوده است امّا همواره استقامت، پایداری و عزت و شرافت ملت ایران مایه سرشکستگی دشمنان قسم خوردۀ این انقلاب و این نظام شده است.

آری؛ ۲۲ بهمن روز احیای عزت انسانی و بازیابی هویت اسلامی مردمی است که با رهایی از بند استعمار رژیم فاسد طاغوت، استقلال و آزادی خود را زیر پرچم «جمهوری اسلامی» بازیافتند.

اما امروز گام دوم انقلاب اسلامی، با دورانِ تحولِ تاریخیِ برآمده از شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و فرو ریختن هیمنۀ امریکای جنایتکار با «سیلی» اصابت موشک ‎های مقتدر ایران به پایگاه عین الاسد، آغاز شده است. دورانی که شهادت «شهید عزیز ما»، «قیامتی به پا کرد» و «خون‌آورد» این شهادت ِ «انقلابیِ تاریخ‌ساز» خیزش مردمیِ «خروج امریکا» از منطقه شد.

۲۲ بهمن امسال و تقارن آن با اربعین شهادت سید شهیدان محور مقاومت، نمایش شکوهی دیگر از حضور مردمی خواهد بود که با وحدت و یکپارچگی ثابت خواهند کرد که به فرموده رهبر حکیم‎ مان «انقلاب زنده است»[۴] و تا ظهور حضرت حجت، عجل ‎الله تعالی فرج الشریف، ادامه خواهد داشت.

بدین جهت از تمامی کتابداران و کارکنان نهاد کتابخانه‎ های عمومی کشور دعوت می ‎کنم در این قدرت‎ نمایی عظیم ملت قهرمان و آزاده ایران حضور به هم رسانده و با مشت‎ های گره‎ کرده و دل‎ های استوار، فریاد «مرگ بر امریکا» را به گوش‎ های عاصی دشمنان بدخواه و منافقان خوش‎ خیال ایران عزیز اسلامی ‎مان برسانند. ان شاء الله

و من الله التوفیق

علیرضا مختارپور