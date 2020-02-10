نامزد جانشینی «مرکل» استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، در پی بحران ایجادشده در ایالت تورینگن، «آنه گرت کرامپ-کارن باوئر» رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان (حزب آنگلا مرکل) اعلام کرد که از مقام خود کناره‌گیری می‌کند.

کرامپ-کارن باوئر همچنین از انصراف از نامزدی احتمالی برای صدراعظمی آلمان خبر داد. او گفته تا تابستان امسال پروسه انتخاب نامزدی این حزب برای صدراعظمی را برنامه‌ریزی و حزبش را برای آینده آماده خواهد کرد.

توماس کمریش، نامزد حزب دموکرات‌های آزاد FDP که حزبش تنها پنج درصد کرسی‌های پارلمان ایالتی تورینگن را کسب کرده، روز ۵ فوریه (چهارشنبه گذشته) توانست با رأی حزب پوپولیست «آلترناتیو برای آلمان» و حزب دموکرات مسیحی به عنوان نخست‌وزیر این ایالت انتخاب شود.

این همکاری دمکرات مسیحی‌ها و حزب دمکرات‌های آزاد با یک حزب پوپولیست با گرایش‌های راست افراطی، نوعی تابوشکنی و اقدام علیه مبانی دموکراسی تلقی شد که برخی تحولات دوران قبل از به قدرت‌رسیدن نازی‌ها در دوران قبل از جنگ جهانی دوم را تداعی می‌کند و به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

کمریش تحت فشار فزاینده افکار عمومی، هم‌حزبی‌هایش و نیز حزب دموکرات مسیحی روز شنبه ناچار به استعفا شد. او پیشتر برگزاری مجدد انتخابات در تورینگن را به مجلس ایالتی تقاضا داده بود.

علیرغم این اقدامات اما شکستن تابوی همکاری با حزب راستگرا و پوپولیست آلترناتیو برای آلمان، پیامدهای سنگینی برای حزب دموکرات‌های آزاد و نیز حزب دموکرات مسیحی داشت که استعفای کرامپ-کارن باوئر اوج فعلی آن است.