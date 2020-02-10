دهه فجر فرصتی برای آشنایی بیشتر با انقلاب اسلامی و خدمات آن

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: یوم الله ۲۲ بهمن یادآور یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخی ملت ایران است که موجب شد سرنوشتی جدید در تاریخ ایران اسلامی رقم بخورد.

در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، تاریخ نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) به نقطه عطف خود رسید و سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست و پادشاهی ۲۵۰۰ ساله و ظلم و استبداد بیش از ۵۰ ساله رژیم پهلوی در ایران، ریشه کن شد و به خواست الهی حکومت جمهوری اسلامی تأسیس شد.

پیروزی انقلاب اسلامی ابعاد مختلف داخلی و بین المللی در پی داشت و باعث شد که ایران اسلامی در زمینه‌های مختلفی به پیشرفت‌ها و دستاوردهای خوبی دست پیدا کند.

البته دشمنان هم در طول این سال‌ها تلاش‌های زیادی برای ضربه زدن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی انجام داده‌اند که به لطف پروردگار و مقاومت ملت ایران هیچگاه موفقیتی بدست نیاورده‌اند.

خوشبختانه انقلاب اسلامی در گام اول با الطاف الهی و همچنین با مدیریت و رهبری امام راحل (ره) به پیروزی رسید و با درایت و شجاعت رهبر معظم انقلاب روز به روز بر شکوه و عظمت آن افزوده شد.

دهه فجر فرصت مغتنمی است تا ابعاد پیروزی انقلاب اسلامی برای نسل‌های جدید بیان شود

از همین رو دهه فجر فرصت مغتنمی است تا ابعاد پیروزی انقلاب اسلامی برای نسل‌های جدید بیان شود، زیرا امروزه ما در آغاز گام دوم انقلاب قرار داریم و نسزمند تلاش و مجاهدت جوانان این مرز و بوم هستیم.

البته این روزها گام دوم انقلاب با خون سیدالشهدای جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش خصوصاً شهید ابومهدی المهندس جهش و خیزش انقلابی بیشتری به خود گرفته است.

هرساله مردم ایران اسلامی در سالروز یوم الله ۲۲ بهمن به خیابان‌ها می آیند و با شعارهای کوبنده خود حمایت خود از نظام اسلامی و برائت خود از دشمنان اسلام را نشان می‌دهند و مردم مسلمان سیستان و بلوچستان اعم از شیعه و سنی نیز هر سال پرشور تر از سال قبل در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت می‌کنند.

همچنین این ایام فرصت مناسبی است تا گوشه‌ای از خدمات دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران بیان شود تا بدخواهان بدانند با وجود همه دشمنی‌ها روز به روز بر عزت و عظمت ملت ایران افزوده می‌شود.

بهره برداری از بیش از هزار پروژه ویژه دهه فجر در سیستان و بلوچستان

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: بیش از هزار پروژه با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای افتتاح و راه اندازی در دهه مبارک فجر امسال در این استان آماده شده است.

احمدعلی موهبتی افزود: علاوه بر بهره برداری از یک هزار و ۲ پروژه با اعتباری بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این ایام، همچنین ۱۷۷ پروژه با اعتباری بالغ بر هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان کلنگ زنی خواهد شد.

وی ادامه داد: بیشترین اعتبار هزینه شده مربوط به حوزه انرژی استان با ۱۲۹ پروژه و اعتباری بالغ بر ۶۴۱ میلیارد و ۵۷۳ میلیون تومان است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: بیشترین تعداد پروژه‌ها مربوط به شهرستان زاهدان با ۹۹ پروژه و اعتباری بالغ بر ۲۸۴ میلیارد و ۵۷۹ میلیون تومان و بیشترین اعتبار هزینه شده نیز مربوط به شهرستان سراوان با ۸۶ پروژه و اعتباری بالغ بر ۳۱۳ میلیارد و ۵۶۴ میلیون تومان است.

وی تعداد پروژه‌های آماده افتتاح بخش خصوصی را نیز ۱۳۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۸۴ میلیارد و ۳۶۴ میلیون تومان عنوان کرد.

موهبتی مهمترین پروژه‌های قابل افتتاح در دهه مبارک فجر امسال را بهره‌برداری از کلینیک بیمارستان امام علی (ع) چابهار، قطعه ۶ باند دوم بزرگراه «زابل - زاهدان» به طول ۱۰ کیلومتر، احداث راه اصلی «زابل - زهک» به طول چهار کیلومتر، خط ۱۳۲ کیلو ولت برق «سراوان - دهک - سیرکان»، نیروگاه ۲۵ مگاواتی سراوان، پست ۶۳ کیلو ولت پرواز زاهدان، خط انتقال و مخزن ایستگاه پمپاژ هامون شهر و سازه کنترلی مخازن چاه نیمه شماره یک و سه عنوان کرد.

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲۴ پروژه دریایی و بندری در دهه فجر

بهروز آقایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب؛ حضرت امام خمینی (ره) و چهل و یکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۴ پروژه دریایی و بندری با ارزش ۴ هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال و ظرفیت ایجاد فرصت اشتغال برای ۱۰۰۲ نفر از برنامه‌های این اداره کل در ایام ا… دهه فجر است.

به گفته وی، آغاز عملیات احداث مخازن ذخیره سازی گاز مایع (LPG) به روش (B.O.T) با سرمایه گذاری هزار و ۴۲۰ میلیارد ریالی و ظرفیت اشتغالزایی برای ۱۴۵ نفر و عملیات ساخت ۲ باب مخازن نگهداری فرآورده‌های نفتی به روش B.O.T با هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال اعتبار و ایجاد ۲۴۰ شغل از جمله این پروژه هاست.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه رادیویی سواحل استان در باند VHF با ایجاد ۶۰ فرصت اشتغال اظهار کرد: با اتمام این پروژه پوشش رادیویی خطوط ساحلی جنوب شرق کشور جهت ارائه خدمات ایمنی و نجات به شناورها تکمیل می‌شود.

وی از آغاز عملیات اجرایی سیستم جدید شبکه اطفای حریق بندر شهید کلانتری و شبکه آبیاری قطره‌ای بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری و کوی مسکونی بندر با اشتغال ۹۵ نفر خبر داد و اضافه کرد: انبار ترانزیت ۱۰ هزار مترمربعی طرح توسعه بندر شهید بهشتی و داکینگ ۳ فرورند شناور خدماتی در این ایام به بهره برداری می‌رسد.

آقایی تصریح کرد: آغاز عملیات اجرایی تعمیرات اساسی منجر به PM سه انبار در بندر شهید بهشتی، تعمیرات اساسی منجر به PM شش هزار متر مربع ابنیه در بندر چابهار و خرید و نصب دکل‌های مخابراتی و عملیاتی در سطح بنادر تابعه استان از دیگر برنامه‌های این اداره کل در دهه فجر است.

وی، بهره برداری از قایق ویژه گشت دریایی یگان حفاظت سواحل استان، خرید، حمل و تحویل ۶ فروند بویه و علائم کمک ناوبری، تعمیرات اساسی و راه اندازی جرثقیل‌های ساحلی، راه اندازی ۴ دستگاه دیزل ژنراتور پورتابل، افتتاح راه بندهای امنیتی بندر شهید بهشتی و … را از دیگر پرژوه های دریایی و بندری استان در دهه فجر اعلام کرد.

۲۴ طرح راهداری سیستان و بلوچستان در دهه فجر به بهره برداری می‌رسد

ایوب کرد، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بهسازی و روکش آسفالت در شهرستان‌های زابل، هامون، خاش، سیب و سوران، سراوان، هیرمند، میرجاوه، زاهدان، مهرستان و احداث سایت موقت پایانه مرزی ریمدان در چابهار مهمترین طرح‌های قابل افتتاح این اداره کل در دهه فجر را تشکیل می‌دهند.

وی با بیان عملیات ساخت این پروژه‌های راهداری از سال گذشته آغاز و در سال جاری به اتمام رسید، گفت: با بهره برداری از این طرح‌ها در دهه فجر امسال، ۱۷ هزار و ۲۱۴ خانوار سیستان و بلوچستان در ۱۱۳ روستا از مزایای آنها بهره مند می‌شوند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان مجموع طول راه‌های قابل افتتاح دهه فجر سال جاری را افزون بر ۱۵۴ کیلومتر عنوان کرد و اظهار داشت: وظیفه این اداره کل ارتقا کیفیت و تأمین تردد ایمن در جاده هاست.

کرد با بیان اینکه اداره کل راهداری و حمل و نقل سیستان و بلوچستان در سال جاری در زمینه اجرای آسفالت و روکش، حمل کالاهای اساسی از بندر چابهار، صادرات از دو پایانه مرزی میلک و میرجاوه، طرح جابجایی زوار پاکستانی اربعین حسینی (ع) و مدیریت امدادرسانی و بازگشایی محورهای درگیر سیل عملکرد موفقی داشته است، خاطر نشان کرد: پروژه‌های قابل افتتاح دهه فجر این اداره کل در سال جاری زمینه اشتغال ۳۸۰ نفر را فراهم کرده است.

۳۷۷ پروژه کشاورزی سیستان و بلوچستان در دهه فجر به بهره برداری می‌رسد

غلام حیدر زورقی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: همزمان با آغاز جشن‌های چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۳۷۷ پروژه بخش کشاورزی در سطح استان با صرف اعتبار ۲ هزار و ۳۶۸ میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد. وی افزود: این پروژه‌ها برای ۲ هزار و ۷۵۹ نفر شغل مستقیم و برای ۵۳ هزار و ۳۳۷ نفر روز شغل موقت ایجاد کرده است و ۹ هزار و ۳۶ خانوار روستایی و عشایری از مزایای آن بهرمند خواهند شد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان پروژه‌های افتتاحیه دهه فجر امسال را شامل ۱۵ طرح بهبود تولیدات گیاهی، ۵۹ طرح بهبود تولیدات دامی، ۲۱۰ طرح آب و خاک و امور فنی مهندسی، ۲ طرح صنایع کشاورزی، ۳۴ طرح امور عشایری، ۵۵ طرح شیلات آب‌های داخلی و ۸ طرح منابع طبیعی و آبخیزداری برشمرد. وی تصریح کرد: برای اجرای این پروژه‌ها ۲ هزار و ۳۶۸ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی، تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی تأمین و پرداخت شده است. زورقی اجرای ۴ هزار و ۲۳۰ هکتار آبیاری تحت فشار، ۱۰۰ هکتار تجهیز و نوسازی، ۱۰ کیلومتر انتقال آب با لوله و بازسازی ۶۵ رشته قنات و احداث گلخانه‌ها را از شاخص ترین طرح‌های افتتاحیه ذکر کرد.

البته اینها تنها گوشه‌ای از خدمات دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که در این متن به آن اشاره شده است اما پایبندی مردم صبور و غیور ایران اسلامی خصوصاً مردم مرزدار سیستان و بلوچستان بسیار فراتر از این حرف هاست.

مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان قصد دارند تا امسال متحد تر از همیشه در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند تا علاوه بر تجدید بیعت با آرمان‌های والای امام راحل (ره)، شهدا و رهبر فرزانه انقلاب خشم خود از استکبار جهانی به سبب به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را نشان دهند.

خوشبختانه این روزها نظام مقدس جمهوری اسلامی قدرتمندتر از همیشه است و این درخت تنومند ریشه‌های خود را در همه جای عالم گسترانده است و همه ما به خوبی می‌دانیم که این پعزت و یروزی را مدیون خون شهدایی همچون حاج قاسم سلیمانی هستیم که جان خود را برای پیروزی و موفقیت آن فدا کردند.