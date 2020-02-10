تفکر ایستادگی و مقاومت سبب حفظ انقلاب اسلامی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین بابایی پیش ازظهر دوشنبه در دومین مرحله همایش اقتدار رزم آوران علوی در نکا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت و سردار شهید سلیمانی اظهار داشت: امنیت و آرامش در جامعه مرهون جانفشانی‌های شهدا و ایثارگران است.

وی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی و ایستادگی آن سبب سرعت گرفتن سقوط آمریکا شده است، افزود: امروز دیگر نشانی از شوروی سابق و مارکسیست نیست و به زباله دادن تاریخ پیوستند.

وی ادامه داد: در جنگ علیه ایران برای اولین در تاریخ دو دشمن خونی با یکدیگر متحد شدند و به مقابله با نظام اسلامی و ملت ایران پرداختند و آخرین مدل تسلیحات را در اختیار رژیم صدام قرار می‌دانند.

سردار بابایی افزود: طبق تحلل غربی‌ها تنها مانع برای تسلط به غرب آسیا و خاورمیانه، ایران به شمار می‌رود و به اعتقاد آنان اگر نتوانند به قلب جهان سیطره یابند، به سقوط کشیده می‌شوند.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به فتنه‌های مختلف مانند فتنه ۷۷ در راستای نابودکردن انقلاب اسلامی که در دولت خاتمی رخ داد، گفت: فتنه ۸۸ نیز در راستای نابودی انقلاب و تحویل کشور به آمریکا رخ داده است و فتنه ۹۶ و ۹۸ نیز چنین اهدافی داشته است.

وی تصریح کرد: دشمن قصد داشت ایران را به سوریه دیگر تبدیل کند و جنگ مسلحانه در سراسر ایران به راه اندازد.

سردار بابایی با عنوان اینکه فتنه‌ای که دو سال برایش برنامه ریزی شده بود، ظرف چندساعت برچیده شده است، حضور جوانان بصیر و دشمن شناس را از جمله دلایل برچیده شدن بساط فتنه‌ها دانست.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به اینکه در آینده نیز شاهد بروز فتنه‌ها خواهیم بود، اضافه کرد: برای مقابله با فتنه‌ها به بصیرت بسیجی، شناخت مردم و رأی به تفکر انقلابی را باید سرلوحه قرار دهیم.

وی با بیان اینکه نقشه دشمن سرنگونی نظام اسلامی و تحویل دادن ایران به دامن آمریکا است، گفت: آمریکا جز به تسلیم ما راضی نخواهد شد.

سردار بابایی با عنوان اینکه جریان و پرچم انقلاب ما امام زمانی است، گفت: انشالله با ایستادگی و مقاومت این انقلاب به دست صاحب اصلی آن خواهد رسید.