جلب مشارکت حداکثری مهمترین اولویت ستاد انتخابات کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش اقبال ظهر امروز در نشست با اعضای هیات های نظارت، بازرسی و اجرای ستاد انتخابات شهرستان سقز اظهار داشت: اولویت اصلی در راستای برگزاری انتخابات پیش رو، جلب مشارکت حداکثری مردم در صحنه است.

وی ادامه داد: عدم جانبداری، اجرای قانون، فراهم کردن فضای خوب برای مشارکت حداکثری بایستی به جد در دستور کار باشد و تمامی عوامل اجرایی برگزاری انتخابات در این راستا حرکت کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: جمهوری اسلامی ایران در ۴۱ سال عمر خود در عرصه های مختلف به آراء مردمی وابسته بوده است و انتخاب مدیران و مسئولان با رای مستقیم مردم از جمله ویژگی های مهم انقلاب اسلامی ایران است.

وی ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، بیان کرد: انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل و پشتوانه مردمی به پیروزی رسید و مردم به عنوان سرمایه و مولفه اصلی نظام جمهوری اسلامی محسوب می شوند.

خوش اقبال با بیان اینکه، توطئه های متعددی برای انقلاب اسلامی از سوی دشمنان به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام، طراحی و تدارک دیده شد، تصریح کرد: مردم این توطئه ها را با مقاومت، استقامت و هوشیاری خنثی کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم حضور مردم در صحنه های مختلف دفاع از نظام و انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز در راستای دفاع از نظام و انقلاب اسلامی است.

رئیس ستاد انتخابات کردستان گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر ضمن افزایش اقتدار نظام اسلامی، تمامی توطئه های دشمنان را خنثی و نقش بر آب می کند.