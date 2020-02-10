تقلبات غذایی در محصولات لبنی به کمک بانک سلولی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مجید تولیت، رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران گفت: شناسایی و تفکیک منشا مواد غذایی بر اساس مواد اولیه تشکیل دهنده آنها از مسائل بسیار مهم و کلیدی صنایع غذایی بشمار می آید که در راستای امنیت و سلامت غذایی جامعه است.

وی افزود: لذا تشخیص و نظارت بر عدم تعـویض و جـایگزینی در ترکیبات محصـولات غذایی و به تبع آن، جلوگیری از تقلبات غذایی می تواند برای آگاهی رسانی و انتخاب مطمئن و متناسب با رژیم غذایی مصرف کننده به کار رود و در برابر معضل تقلبات غذایی تضمینی برای سلامت و تامین نظر مصرف‌کنندگان بوجود آورد.

رئیس مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران افزود: در زمینه فراورده های لبنی، بدلیل تفاوت قیمت در شیر گونه های مختلف دامی، همچنین در دسترس نبودن شیر همه حیوانات در تمام فصول، افراد سودجو در فرایند تولید یا عرضه محصولات لبنی اعم از شیر، پنیر، ماست و دوغ تقلباتی نظیر مخلوط کردن مقداری از شیر گاو با شیر گوسفند، بز و یا شتر انجام می دهند و به فروش می رسانند.

وی ادامه داد: البته تولیـد کننـدگان فرآورده های لبنی ملزم به اعلام نوع شیر مصرفی در تولید مواد لبنی هستند. با این حال تاکنون ظرفیت تشخیص و آزمایش اجباری موارد ذکر شده در کشور عملیاتی نشده است و همواره با چالش هایی روبرو بوده است.

تولیت خاطر نشان کرد: اخیرا روش شناسایی منشا اولیه مواد استفاده شده در محصولات لبنی توسط محققان این مرکز در بانک سلول های انسانی و جانوری با موفقیت راه اندازی شده است. در این روش با استفاده از تشخیص مولکولی که از حساسیت شناسایی بسیار بالایی برخوردار است، منشا اولیه شیر استفاده شده در تولید فرآورده های لبنی از جمله: شیر، پنیر، ماست و دوغ، بین گونه های مختلف جانداران مانند گوسفند، گاو، بز و شتر قابل تفکیک است.

به گزارش مهر، درسالهای قبل، خدمات بررسی تقلبات مربوط به فرآورده های گوشتی نیز توسط این مرکز اعلام شده بود.