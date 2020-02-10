به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح توسعه یک واحد دانشگاهی در شهرستان آبیک اظهار کرد: دانشگاهها باید به سمت مهارت آموزی بروند تا بتوان چالشهای آموزشی را برطرف کرد.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: متأسفانه دانشجویان فکر میکنند پس از تحصیل در دانشگاه باید در یک اداره دولتی استخدام شده و پشت میز بنشینند و کار اداری انجام دهند در حالی که این روند دیگر جوابگو نیست و منسوخ شده است و این رویکرد باید اصلاح شود.
انصاری افزود: امروز احساس میکنیم که دانشگاهها باید به سمت افزایش مهارت عملی دانشجویان پیش بروند و این که فقط با تئوری علمی بتوانیم موفق باشیم راه به جایی نمیتوان برد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد. باید دورههای کارشناسی دانشگاهی مهارتی شود و با تغییر در رویکردها و جهت گیری کمک کنیم تا آموزش عالی از این چالشها نجات یابد.
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