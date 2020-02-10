به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا عظیمی، گفت: مالکان نیروگاه‌های خصوصی و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، می‌توانند نسبت به انتشار اوراق گواهی ظرفیت در بورس انرژی ثبت نام کنند؛ ضمن اینکه متقاضیان اتصال به شبکه نیز قادر خواهند بود به سهولت و سرعت از طریق بورس و با قیمتی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، نسبت به تهیه اوراق مذکور اقدام و به عنوان پیش نیاز اتصال به شبکه سراسری برق اقدام کنند.

وی افزود: توسعه صنعت برق به‌دلیل اتکا به منابع داخلی، تسهیلات دولتی و به‌طور عمده منابع ناشی از محل درآمد فروش برق، همواره با چالش جدی مواجه بوده و منابع مالی کافی در دسترس نبوده است و از اینرو وزارت نیرو تصمیم گرفته با همکاری شرکت‌های تابع، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس انرژی، از ابزاری نوین در تامین مالی صنعت برق با عنوان «گواهی ظرفیت» استفاده کند. گواهی ظرفیت، سندی است قابلِ مبادله که مبتنی بر ایجاد ظرفیتِ نیروگاهیِ قابلِ اتکای جدید و یا کاهشِ قدرتِ قراردادیِ مشترکان موجود صادر می‌شود.

عظیمی اضافه کرد: واحد گواهی ظرفیت کیلووات است که معرفِ «تعهدِ تدارکِ یک کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به‌مدت نامحدود» است و واگذاری اشتراک جدید و یا افزایش قدرت قراردادی مشترکان مستلزم ارائه میزانِ متناسبی از گواهی ظرفیت است.

معاون برنامه‌ریزی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی اظهار کرد: در این راستا شورای عالی بورس در شهریورماه سال۱۳۹۳ به استناد قانون بازار اوراق بهادار، ابزار مالی "گواهی ظرفیت" در بورس انرژی ایران را به عنوان ابزار مالی شناسایی و تصویب کرده است. برای اجرایی شدن گواهی ظرفیت، مشترکان متقاضی افزایش قدرت قراردادی بالای ۵ مگاوات و متقاضیان با قدرت بیش از ۵ مگاوات طبق مصوبات هیئت وزیران و وزارت نیرو می‌بایست از طریق احداث نیروگاه، انعقاد قرارداد دوجانبه با نیروگاه‌های تازه تاسیس و خرید بسته‌های ظرفیت و انرژی از بورس انرژی، نسبت به تامین برق مورد نیاز خود اقدام کنند.

وی افزود: وزارت نیرو برای تسهیل در راه‌اندازی بازار گواهی ظرفیت و ایجاد تسهیلات برای خریداران عرضه اولیه، قیمت پایه در نظر گرفته شده برای عرضه اولیه را بر اساس نرخ‌ ارز در سال ۱۳۹۶ محاسبه نموده است و ارزش واقعی این اوراق بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار مربوطه کشف خواهد شد. راه‌اندازی رسمی بازار گواهی ظرفیت از هفته آینده باعث رونق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه‌های نیروگاهی و کمک به توسعه صنعت برق کشور شود.