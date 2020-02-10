به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین‌پرست پیش از ظهر دوشنبه در جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان البرز در خصوص برنامه‌های وزارت کشور در راستای حمایت از تعاونی‌ها، اظهار کرد: در این راستا سال قبل وزارت کشور به دلیل نگاه توسعه‌ای و حمایتی، شخص وزیر کشور با بخش‌های خصوصی و چهار رکن اصلی اقتصاد یعنی اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، خانه معدن و اتاق تعاونی تفاهمنامه‌ای امضا کرد که بر این اساس خواستار استفاده از ظرفیت‌های وزارتخانه برای بخش خصوصی بود.

وی در ادامه افزود: در مورد حمایت از شهرک‌های گلخانه‌ای نیز بازدیدهای مستمری توسط وزیر انجام شد و در این قالب تفاهم نامه‌ای نیز با وزارت کشاورزی در حوزه شهرک‌های گلخانه‌ای و طرح‌ها در این زمینه انجام شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور در مورد مشکلات سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: طبق دستور وزیر، گزارش‌هایی معاون اقتصادی و معاونت عمرانی وزارت کشور داشتیم که منجر به دستور المعل مشترکی شد که پس از موافقت معاونت حقوقی و با تأیید نهایی وزیر کشور این دستورالعمل اجرا خواهد شد.

دین پرست خاطر نشان کرد: مشکلات فعالان این عرصه که شامل صدور پروانه و اخذ عوارض است نیز مرتفع خواهد شد.

وی در خصوص مشکلات مصوبه لغو معافیت مالیاتی صنایع مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت برای صنایع استان‌های البرز، قزوین و مرکزی گفت: نگرانی فعالان صنعت این استان‌ها بابت این تبصره به دلیل تأثیرگذاری آن بر حضور سرمایه گذاران در شهرک‌های صنعتی است.

دین پرست تاکید کرد: علیرغم مقاومت‌های سازمان امور مالیاتی در خصوص این مصوبه و اعمال آن، دفتر دولت و معاون رئیس جمهور پیگیری‌های لازم را داشته‌اند، طبق صدور آخرین دستور رئیس جمهور در ۱۲ دیماه سال جاری مقرر گردید این موضوع برای لغو مصوبه شعاع ۱۲۰ کیلومتری در جلسه و شورای هماهنگی اقتصادی بررسی شود.

وی با اشاره به چهار محور مشخص و مهم طبق منویات رهبری برای رئیس جمهوری و سپس ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری به وزیر کشور و در ادامه اعلام آن به استانداران گفت: این موارد شامل اولویت بندی کردن مسائل مهم کشور و پیگیری آن، بکارگیری توان حداکثری برای رفع مسائل حل نشده در دو سال عمر باقیمانده دولت، حل مشکلات تولیدکنندگان، رفع مشکلات دست و پاگیر آنها، انجام عدالت اجتماعی و تولید ثروت در کنار رشد اقتصادی از جمله این موارد است که در این راستا تا دو سال آینده باقی مانده به پایان عمر دولت کنونی، استانداران باید طرح‌های معرفی شده و قابل انجام این منویات رهبری اجرا کنند.

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه برنامه توسعه‌ای البرز در اختیار ما قرار گرفته است، گفت: سه پروژه مهم البرز در این راستا، تعیین آب بخش کشاورزی و صنعتی، ساماندهی لکه‌های صنعتی در کرج، ساوجبلاغ و فردیس، و همچنین احیای واحدهای صنعتی با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد در البرز است.

وی در بخش دیگری با اشاره به برنامه ابلاغی از سوی وزارت کشور برای فرمانداران در راستای تحقق شعار سال گفت: در این خصوص به عنوان نمونه باید آمار واحدهای صنعتی فعال در استان‌ها ارائه شود، در البرز مجموع بنگاه‌های اقتصادی بالغ بر ۴ هزار و ۱۳۶ مورد است که از این تعداد ۳ هزار و ۵۳۲ مورد معادل ۸۵ درصد فعال است.

دین پرست در ادامه با اشاره به وجود ۶۰۴ واحد صنعتی تعطیل در استان البرز افزود: از فرمانداران خواستار ارائه برنامه‌ای جهت احیای این واحدها و بازگشت آن به چرخه تولید هستیم.

معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه گفت: از ۱۶۳ واحد تولیدی در تملک بانک‌ها در البرز بالغ بر ۸۴ واحد احیا شده است و اکنون از ۷۹ مورد واحد صنعتی باقی مانده در تملک بانک‌ها ۶۶ مورد در اشتهارد و ۱۱ مورد در نظرآباد است.

وی با بیان اینکه شبکه بانکی مجاز به تملک واحدهای صنعتی نیستند و اگر این کار را انجام می‌دهند حق تعطیلی واحد صنعتی را ندارند، گفت: ۸۷ هزار طرح نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد که ۸۱ هزار مورد آن استانی است.

معاون اقتصادی وزیر کشور خاطر نشان کرد: طبق آمار ارزیابی سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان سال ۹۶ اعتبار منظور شده برای تکمیل این پروژه‌ها بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: از ۸۱ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کل کشور حدود ۴۳ هزار پروژه دارای اولویت هستند که در این رابطه ۲ هزار و ۲۹۱ پروژه برای سرمایه گذاری یا مشارکت در سال جاری تعیین شده که از این تعداد ۱۰ پروژه آن مربوط به استان البرز است و بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این تعداد پروژه‌ها تخصیص داده شده است.

وی در بخش دیگر با اشاره به شرایط خاص البرز و مهاجرپذیری این استان، گفت: نرخ بیکاری البرز از ۱۰.۷ درصد در سال ۹۲ به رقم ۱۴.۷ در صد در سال ۹۷ رسیده است اما با بروز اتفاقات خوب نرخ بیکاری البرز از عدد ۱۶.۱ در پاییز سال گذشته به رقم ۱۳ درصد در پاییز امسال رسیده که با کاهش ۳.۱ درصدی در این خصوص روبرو بوده‌ایم.

به گفته دین پرست نرخ مشارکت در استان البرز از ۳۵.۴ در سال ۹۲ به ۳۸.۸ در سال جاری رسیده است که نشان از مشارکت خوب البرزی‌ها در تولید و تلاش برای اشتغالزایی دارد.