به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن شبانی زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این سه شهید بزرگوار اعزامی از کاشان و عضو تیپ فاطمیون هستند، اظهار داشت: این شهدای عزیز در نبرد با تکفیری‌ها در سوریه به فیض عظیم شهادت نائل شدند.

وی با اشاره به نام این شهیدان ابراز داشت: پیکر مطهر شهید محمدعیسی رضایی و شهید علی مدد غلامی در روز پنج شنبه با حضور پرشور مردم ولایتمدار کاشان و خانواده این شهدا و همچنین همرزمان آنها در کاشان انجام می‌شود.

جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان با بیان اینکه شهید محمدعیسی رضایی دارای چهار فرزند است و از فرماندهان تیپ فاطمیون است که تا کنون بیش از ۲۰ مرتبه برای نبرد با داعش و تکفیری‌ها به جبهه‌های مقاومت اعزام شده بود که در نهایت به مقام شامخ شهادت رسید.

وی با اشاره به اینکه شهید علی مدد غلامی نیز مجرد و ساکن منطقه لتحر کاشان بوده است، تصریح کرد: دیگر شهید مدافع حرم اعزامی از کاشان نیز شهید حیات اله اکبری است که دارای یک فرزند بود.

شبانی زاده با بیان اینکه آیین وداع با پیکر پاک این شهیدان همزمان با برگزاری ویژه برنامه چهلمین روز شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی در مجموعه ورزشی شهدای بسیج کاشان چهارشنبه ۲۴ بهمن بعد از نماز مغرب و عشا برگزاری می‌شود، خاطرنشان کرد: در این مراسم سردار حسن نوعی اقدم از رزمندگان جبهه مقاومت به ایراد سخن می‌پردازند.

وی همچنین از تشییع پیکر مطهر شهید رضایی و شهید غلامی روز پنج شنبه ۲۵ بهمن در کاشان خبر داد و اذعان داشت: این مراسم از ساعت ۹صبح از مقابل ناحیه مقاومت بسیج کاشان آغاز و تا میدان کمال الملک ادامه می‌یابد.