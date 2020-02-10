۴۸۵ میلیارد تومان از تعهدات سفر رئیس جمهور به گلستان تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله عابدی ظهر دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه گلستان اظهارکرد: بیش از ۴۰۵ میلیارد تومان مجموعه ابلاغی سفر رئیس برنامه و بودجه به استان بود که ۳۵۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

وی در خصوص سند آمایش گلستان افزود: این سند در دی ماه ۹۵ تصویب و ۳۸ جلد دارد.

عابدی گفت: مجموعه خرد جمعی در تهیه این سند مشارکت داشته که اگر در شورای عالی آمایش به تصویب برسد، به عنوان دومین سند ملی است که تصویب می شود.

وی با بیان اینکه سند توسعه ملی در استان، تصویب شده، ادامه داد: با تصویب این سند، نقش استان در تقسیم کار ملی مشخص می شود.

عابدی گفت: ارتقاء ارزش افزوده کشاورزی، توسعه و گسترش فعالیت های صنعتی، توسعه و گسترش ظرفیت های گردشگری و مدیریت پایدار در منابع بخشی از جمله اهداف این سند است.

وی بیان کرد: گلستان، قطب امنیت غذایی کشور بوده و پنج میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می کند.

عابدی تصریح کرد: در حوزه دام هم گلستان از جایگاه بالایی در کشور برخوردار بوده و تنها تولیدکننده ید در کشور هستیم.

وی اضافه کرد: عملیات اجرایی بندرخشک از سال ۹۵ شروع شده و همچنین می توانیم از ظرفیت حوزه اینچه برون استفاده کنیم.

عابدی اضافه کرد: گلستان در چشم انداز ۱۴۱۴ استانی توسعه یافته و دارای اقتصاد چندقطبی و منبع امنیت غذایی و دروازه آسیایی میانه خواهد بود.

وی از تحقق ۱۹۳ درصدی تعهدات سفر اول رئیس جمهور به استان خبرداد و گفت: در سفر دوم هیئت دولت به استان علیرغم محدودیت های اعتباری ۸۴۰ میلیارد تومان به استان اختصاص یافت که ۴۸۵ میلیارد آن تخصیص یافته است.

عابدی عنوان کرد: همچنین هزار میلیارد تومان برای زهکشی اراضی مصوب شده که تاکنون ۵۲۰ هزار هکتار زهکشی شده است.