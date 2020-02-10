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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۳:۵۵

وزیرآموزش‌وپرورش در دیدار با کارکنان سازمان نهضت سوادآموزی:

اساس بی‌عدالتی‌ها در نابرابری فرصت‌های آموزشی در جامعه است

اساس بی‌عدالتی‌ها در نابرابری فرصت‌های آموزشی در جامعه است

وزیر آموزش‌ و پرورش در دیدار با کارکنان سازمان نهضت سوادآموزی اظهار کرد: اساس بی‌عدالتی‌ها در نابرابری فرصت‌های آموزشی در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی صبح امروز در دیدار با کارکنان سازمان نهضت سوادآموزی که در محل این سازمان برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تبریک فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: حدود بیست سال است که از سازمان نهضت سوادآموزی دور شده‌ام اما همواره بخشی از من در همین سازمان بوده است و با تمام وجود به مأموریت خودم در سوادآموزی اعتقاد دارم و جز درخشان‌ترین دوره‌های خدمتم بوده است.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین مأموریت‌های آموزش‌وپرورش آموزش عمومی است که جز حقوق ملت است، گفت: آموزش عمومی یعنی همه آنچه یک نفر برای نقش‌آفرینی، مشارکت در جامعه، دفاع از حقوق و حمایت از استقلال و شرف خود و کشورش نیاز دارد.

حاجی میرزایی بابیان اینکه موظف هستیم همه ملت ایران را به این مرحله برسانیم، گفت: تصور اشتباهی است که همه در آموزش و پرورش تلاش می‌کنند که دانش آموزان به کنکور و دانشگاه برسند.

وی افزود: آموزش عمومی مجموعه مهارت‌های پایه‌ای است که برای زیستن، به زیستی و مشارکت در سازندگی جامعه لازم است.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: در آموزش‌وپرورش جمعیتی داریم که در مسیر آموزش و روش ما قرار دارند که از پایه اول تا دوازدهم ثبت‌نام می‌کنند.

وی بابیان اینکه اساس بی‌عدالتی‌ها در نابرابری فرصت‌های آموزشی در جامعه است، گفت: وقتی از سواد صحبت می‌شود یعنی همان آموزش عمومی مدنظر است و آموزش عمومی وقتی پایان می‌یابد که فرد می‌تواند روی پای خود بایستد و باید تمام ملت ایران را به حدی از صلاحیت و توانمندی برسانیم.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه اولویت یافتن موضوعات دیگر اساس ساختار آموزش‌وپرورش را دچار آسیب کرده است، گفت: سازمان نهضت سوادآموزی جز راهبردی‌ترین سازمان‌های ایران است.

حاجی میرزایی تصریح کرد: تحقق عدالت مستلزم حیات این سازمان است و آموزش بزرگ‌سالان آموزش قشری است که در مسیر آموزش رسمی ما نیستند.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان با طرح این پرسش که چرا علیرغم تمام تلاش‌ها و دستاوردهای بزرگ این مأموریت در باسواد کردن همه ایرانیان ناتمام مانده است، برای این سازمان دررسیدن به مأموریت‌هایش آرزوی موفقیت کرد.

کد مطلب 4849653

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