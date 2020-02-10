به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی صبح امروز در دیدار با کارکنان سازمان نهضت سوادآموزی که در محل این سازمان برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تبریک فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: حدود بیست سال است که از سازمان نهضت سوادآموزی دور شده‌ام اما همواره بخشی از من در همین سازمان بوده است و با تمام وجود به مأموریت خودم در سوادآموزی اعتقاد دارم و جز درخشان‌ترین دوره‌های خدمتم بوده است.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین مأموریت‌های آموزش‌وپرورش آموزش عمومی است که جز حقوق ملت است، گفت: آموزش عمومی یعنی همه آنچه یک نفر برای نقش‌آفرینی، مشارکت در جامعه، دفاع از حقوق و حمایت از استقلال و شرف خود و کشورش نیاز دارد.

حاجی میرزایی بابیان اینکه موظف هستیم همه ملت ایران را به این مرحله برسانیم، گفت: تصور اشتباهی است که همه در آموزش و پرورش تلاش می‌کنند که دانش آموزان به کنکور و دانشگاه برسند.

وی افزود: آموزش عمومی مجموعه مهارت‌های پایه‌ای است که برای زیستن، به زیستی و مشارکت در سازندگی جامعه لازم است.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: در آموزش‌وپرورش جمعیتی داریم که در مسیر آموزش و روش ما قرار دارند که از پایه اول تا دوازدهم ثبت‌نام می‌کنند.

وی بابیان اینکه اساس بی‌عدالتی‌ها در نابرابری فرصت‌های آموزشی در جامعه است، گفت: وقتی از سواد صحبت می‌شود یعنی همان آموزش عمومی مدنظر است و آموزش عمومی وقتی پایان می‌یابد که فرد می‌تواند روی پای خود بایستد و باید تمام ملت ایران را به حدی از صلاحیت و توانمندی برسانیم.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه اولویت یافتن موضوعات دیگر اساس ساختار آموزش‌وپرورش را دچار آسیب کرده است، گفت: سازمان نهضت سوادآموزی جز راهبردی‌ترین سازمان‌های ایران است.

حاجی میرزایی تصریح کرد: تحقق عدالت مستلزم حیات این سازمان است و آموزش بزرگ‌سالان آموزش قشری است که در مسیر آموزش رسمی ما نیستند.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان با طرح این پرسش که چرا علیرغم تمام تلاش‌ها و دستاوردهای بزرگ این مأموریت در باسواد کردن همه ایرانیان ناتمام مانده است، برای این سازمان دررسیدن به مأموریت‌هایش آرزوی موفقیت کرد.