دعوت بنیاد شهید از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت ایام دهه فجر به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

«راهپیمایی بیست‌ودوم بهمن مظهر اقتدار ملی است»

مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

۲۲ بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، یادآور حماسه پرشکوه و کم‌نظیر ملتی است که توانست با هدایت رهبری فرزانه، رژیم استبدادی شاهنشاهی و قدرت‌های استکباری حامی آن را شکست دهد. نقش شهدا و ایثارگران معظم انقلاب اسلامی در این پیروزی فرخنده و مبارک بر کسی پوشیده نیست. شهدای انقلاب اسلامی به‌یقین پرچم‌داران مبارزه علیه ظلم و طاغوت هستند و ۲۲ بهمن یادآور بزرگترین حماسه مردمی است که قدم در مسیر این پرچم‌داران ظلم‌ستیزی گذاشتند.

۲۲ بهمن، یادآور حماسه‌ای جاوید و خیزش مردمی آزاده برای رهایی از بند استکبار در قرن حاضر است که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را به رهبری امام خمینی (ره) برای ایران اسلامی به ارمغان آورد.

امسال سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با چهلمین روز شهادت سردار رشید اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی هم‌زمان شده است. شهادت این سردار گران‌قدر که مایه فخر ملت ایران است، غم و اندوه را در دل‌ها نشاند و نفرت و انزجار ملت ایران از آمریکای جنایتکار را مضاعف نمود. لذا ملت انقلابی ایران بیشتر از گذشته وحدت و همبستگی خود را در برابر آمریکای شیطان‌صفت و سایر قدرت‌های استکباری نشان خواهد داد.

بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن تبریک چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به تمامی حماسه‌سازان و فجر آفرینان، از ملت بزرگ و انقلابی و به ویژه خانواده معزز شهدا و ایثارگران که همیشه و در تمامی عرصه‌های انقلابی و اجتماعی حضوری فعال، پرثمر و باشکوه داشته‌اند دعوت می‌نماید با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، بار دگر عظمت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و ناتوانی استکبار را به جهان و جهانیان نشان دهند.