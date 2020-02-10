افراد برتر دو جشنواره فیلم و کاریکاتور در کردستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه مراسم اختتامیه دو جشنواره فیلم و کاریکاتور که به همت سازمان بسیج هنرمندان کردستان برگزار می شود، انجام شد.

در جریان برگزاری این مراسم، افراد و نفرات برتر در بخش های مختلف این دو جشنواره معرفی و با اهداق لوح تقدیر و جایزه نقدی از آنها تجلیل به عمل آمد.

بر اساس رای هیات داوران در سومین جشنواره کارتون و کاریکاتور فجر، محمدرضا عباس‌پور از گلستان و محمدعلی خلجی از همدان به طور مشترک حائز رتبه سوم شدند، محمدرضا حق‌شناس از سنندج به رتبه دوم دست یافت و رتبه اول به محمود برخورداری از ایلام رسید.

در بخش پویانمایی، جایزه رتبه سوم به رضا محمدی برای دیوار، رتبه دوم به برزان رستمی برای بالانس و رتبه اول به زندانی به کارگردانی کارو محمدی رسید.

در بخش مستند نیز هیات داوران رتبه سوم را به دو اثر جهاتی دیگر فردین باتمانی و استوار جون آبیدر مهداد یوسفی اهدا کرد.

امیر احمد زاده برای تربه جایزه دوم بخش مستند را کسب کرد و در این بخش جایزه رتبه اول اهدا نشد.

در بخش داستان رتبه سوم به نهست اثر زانیار لطفی رسید، سامان حسین پور و آکوزندکریمی برای دیگری رتبه دوم را کسب کردند و کاوه جاهد هم رتبه اول را به دست آورد.

رتبه سوم بخش فیلم نامه به وضع حمل آکو زندسلیمی رسید، غروب تا طلوع کاوه جاهد بوم شد و سامان حسین پور برای چمدان رتبه اول این بخش را به دست آورد.

جشنواره های فیلم چراغ و کاریکاتور فجر به همت سازمان بسیج هنرمندان استان کردستان برگزار شد.