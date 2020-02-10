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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۳:۵۸

رئیس بنیاد مسکن:

نوسازی ۲۰۰۰۰ واحد مسکونی در مناطق سیل زده کشور پایان یافت

نوسازی ۲۰۰۰۰ واحد مسکونی در مناطق سیل زده کشور پایان یافت

گرگان- رئیس بنیاد مسکن کشور از اتمام نوسازی ۲۰ هزار واحد تخریبی در سیل امسال در کشور خبر داد و گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته این عدد تا نوروز ۹۹ به ۴۰ هزار واحد افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی گلستان از اتمام نوسازی ۲۰ هزار واحد تخریبی در سیل امسال در کشور خبر داد و اظهارکرد: با برنامه ریزی صورت گرفته این عدد تا نوروز ۹۹ به ۴۰ هزار واحد افزایش می یابد.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۸۳ هزار و ۸۵۰ واحد خسارت دیده شده از سیل در بیش از ۲۰ استان کشور مرمت، تعمیر و به صاحبان آن تحویل شد.

تابش ادامه داد: از مجموع ۶۶ هزار واحد تخریبی کل کشور هم کار بازسازی ۵۸ هزار واحد در دست اجرا است و پیشرفت خوبی در این زمینه اتفاق افتاده است.

وی اضافه کرد: ۶۲ هزار واحد از خانه های خسارت دیده شده در بانک های عامل تشکیل پرونده داده اند و ۴۶ هزار واحد هم به مرحله سقف رسیده اند. کار ساخت ۲۰ هزار واحد کامل و تا نوروز این عدد به ۴۰ هزار واحد می رسد.

رئیس بنیاد مسکن کشور گفت: چهار هزار و ۵۰ میلیارد تومان به مردم استان های مختلف از سوی بنیاد مسکن مساعدت مالی شده و تا پایان سال دو هزار میلیارد تومان دیگر اختصاص خواهیم داد.

تابش به پروژه ساخت سه هزار واحد مسکن در استان گلستان اشاره کرد و افزود: در این واحد ها، مبلغ ۲۰ میلیون تومان توسط سازمان برنامه و بودجه و رقم ۴۰ میلیون تومان هم توسط بنیاد مسکن به صاحبان خانه های پرداخت می شود تا سرعت اجرای پروژه محسوس باشد.

وی همچنین گفت: در مواردی که صاحبان خانه ها، در تامین آورده اولیه و سهم خویش با مشکل مواجه باشند مقرر شد تا کمیته امداد کمک های مناسبی برای تامین آورده اولیه این خانه ها در دستور کار قرار دهد.

کد مطلب 4849659

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