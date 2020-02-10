محدودیتهای ترافیکی ۲۲ بهمن در ارومیه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس فرمانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) در خصوص محدودیت ترافیکی راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ در ارومیه افزود: از ساعت ۸ صبح روز یوم الله ۲۲ بهمن از عبور و مرور هرگونه وسایل نقلیه به محدوده‌های اعلام شده تا اتمام مراسم راهپیمایی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

وی مسیرهای دارای محدودیت ترافیکی را میدان چی چست به طرف میدان ولایت فقیه، تقاطع شهید مدنی، شهید مطهری به طرف میدان ولایت فقیه، تقاطع شهید باکری، شهید منتظری به طرف میدان ولایت فقیه، کنار گذر بلوار عطایی به طرف خیابان امام (ره)، میدان امام حسین (ع) به طرف خیابان امام (ره)،کوچه آگاهی (مخابرات) به طرف خیابان امام (ره) و کنار گذر خیابان ارتش به طرف پنجراه، پنجراه به طرف میدان انقلاب اعلام کرد.

سرهنگ فرمانی ادامه داد: همچنین محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای خیابان آیت الله کاشانی از سه راهی هلال احمر به طرف میدان انقلاب و کلیه مسیرهای فرعی منتهی به خیابان امام (ره) و تقاطع استادان (خیابان شهید سردار قاسم سلیمانی) به طرف میدان انقلاب از فردا برقرار می‌شود.

رئیس پلیس راهور آذربایجان غربی اضافه کرد: از مردم شهید پرور، انقلابی و فهیم درخواست می‌شود که همانند سال‌های قبل حتی الامکان از آوردن وسایط نقلیه شخصی در محیط پیرامون مسیرهای راهپیمایی خودداری و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

وی یادآور شد: همچنین از پارک کردن وسایط نقلیه در مسیرهای راهپیمایی و تقاطع‌های منتهی به مسیرهای راهپیمایی جداً پرهیز کرده که در غیر این صورت توسط جرثقیل‌های راهور خودروهای پارک شده به پارکینگ منتقل خواهند شد و تردد شهروندان با موتورسیکلت و دوچرخه در مسیرهای راهپیمایی و در بین جمعیت نیز ممنوع خواهد بود.