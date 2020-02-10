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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۰۸

معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران:

۸ کارگاه آموزشی حاشیه نمایشگاه بین المللی گردشگری برگزار می شود

۸ کارگاه آموزشی حاشیه نمایشگاه بین المللی گردشگری برگزار می شود

ساری - معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران از برپایی اتاق گفتگوی گردشگری و برگزاری ۸ کارگاه آموزشی در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری خبر داد.

مهران حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی گردشگری از ۲۳ بهمن در تهران برپا می‌شود، اتاق گفتگوی گردشگری در ایام برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری برپا خواهد بود.

وی با اشاره به طرح موضوعات مهم و کاربردی و همچنین تعامل با دیگر استان‌ها در این رویداد بزرگ گفت: «کارگاه های آموزشی توانمند سازی استارت آپ های گردشگری سلامت، گردشگری ماجراجویانه و فرصت‌های توسعه در ایران، تولید محتوی دیجیتال در گردشگری، گردشگری جامعه بنیاد، برند آفرینی دیجیتال، صنایع و کسب کارهای خلاق و نقش رانندگان و ناوگان حمل و نقل در تورهای گردشگری از عناوین این کارگاه‌های آموزشی خواهد بود.

معاون گردشگری مازندران با اشاره به حضور اساتید بنام گردشگری در این کارگاه‌های آموزشی گفت: کارگاه گردشگری ایران در صد سال گذشته و رویکرد به آینده، یکی از فرصت‌های مهم برای شناخت تغییر و تحول این صنعت مهم در ایران است.

حسنی گفت: با تعامل اقامتگاه‌های بوم گردی حاضر درسیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، حضور مدیران این واحدها در کارگاه‌های آموزشی فرصت خوبی برای شناخت و توسعه ظرفیت‌های پنهان بوم گردی در کشور خواهد بود.

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی از ۲۳ تا ۲۶ بهمن ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار خواهد شد و استان مازندران در سالن B۳۸ میزبان علاقه مندان خواهد بود.

کد مطلب 4849670

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