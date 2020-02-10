خراسان جنوبی جزو ۷ استان اول کشور در روند مهاجرت روستاییان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یدالله وحدانی نیا پیش از ظهر دوشنبه در نشست کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد ستاد استانی بازآفرینی شهری خواستار پرهیز دستگاهها از موازی کاری در برنامههای بافتهای ناکارآمد شد و افزود: مماشات دستگاههای خدمت رسان در بافتهای ناکارآمد باعث افزایش حاشیه نشینی و گسترش بافتها میشود.
وی با اشاره به وضعیت مهاجرت روستاییان به شهرها بیان کرد: ساخت و ساز بی رویه و گسترش بافتهای ناکارآمد از مهمترین آسیبهای مهاجرت در مقصد است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی در زمینه مهاجرت روستاییان به شهر و خالی شدن روستاها جز هفت استان اول کشور است، گفت: دستگاههای اجرایی در راستای کاهش این روند باید اقداماتی انجام دهند.
حجتالاسلام وحدانی نیا با اشاره به مرز مشترک خراسان جنوبی با افغانستان بیان کرد: با توجه به مصوبات استانی و ابلاغ مرکز، سه دهستان از شهرستان نهبندان مورد توجه کارگاه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد قرار گرفته است.
وی جلوگیری از مهاجرت را مهمترین هدف اصلی از اجرای طرح دانست و گفت: بر اساس این طرح باید تمامی دستگاهها در این سه دهستان خدمات حمایتی انجام دهند.
حجتالاسلام وحدانی نیا خواستار توجه ویژه به سرپرست خانوار در این طرح شد و اظهار کرد: توجه به این قشر باعث تقویت مشاغل خانگی میشود.
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