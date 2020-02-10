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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۳۰

معاون دادگستری خراسان جنوبی:

خراسان جنوبی جزو ۷ استان اول کشور در روند مهاجرت روستاییان است

خراسان جنوبی جزو ۷ استان اول کشور در روند مهاجرت روستاییان است

بیرجند- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: این استان در زمینه مهاجرت روستاییان به شهر و خالی شدن روستاها جزو هفت استان اول کشور بوده که نیازمند انجام اقداماتی ویژه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یدالله وحدانی نیا پیش از ظهر دوشنبه در نشست کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد ستاد استانی بازآفرینی شهری خواستار پرهیز دستگاه‌ها از موازی کاری در برنامه‌های بافت‌های ناکارآمد شد و افزود: مماشات دستگاه‌های خدمت رسان در بافت‌های ناکارآمد باعث افزایش حاشیه نشینی و گسترش بافت‌ها می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت مهاجرت روستاییان به شهرها بیان کرد: ساخت و ساز بی رویه و گسترش بافت‌های ناکارآمد از مهم‌ترین آسیب‌های مهاجرت در مقصد است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی در زمینه مهاجرت روستاییان به شهر و خالی شدن روستاها جز هفت استان اول کشور است، گفت: دستگاه‌های اجرایی در راستای کاهش این روند باید اقداماتی انجام دهند.

حجت‌الاسلام وحدانی نیا با اشاره به مرز مشترک خراسان جنوبی با افغانستان بیان کرد: با توجه به مصوبات استانی و ابلاغ مرکز، سه دهستان از شهرستان نهبندان مورد توجه کارگاه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد قرار گرفته است.

وی جلوگیری از مهاجرت را مهم‌ترین هدف اصلی از اجرای طرح دانست و گفت: بر اساس این طرح باید تمامی دستگاه‌ها در این سه دهستان خدمات حمایتی انجام دهند.

حجت‌الاسلام وحدانی نیا خواستار توجه ویژه به سرپرست خانوار در این طرح شد و اظهار کرد: توجه به این قشر باعث تقویت مشاغل خانگی می‌شود.

کد مطلب 4849672

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