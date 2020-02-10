افزایش قیمت برق برای کنترل مصرف در دراز مدت جوابگو نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نیرو در گفتگویی رادیویی، با اشاره به رشد ۱۲ برابری در بخش برق در کشور از ابتدای انقلاب تاکنون اظهار داشت: یکی از بهرهمندیها از این ظرفیت آن است که جوامع شهری و روستایی ما از حیث دسترسی به برق در بخش بالای جدول دسترسیها در دنیا قرار دارند. ۵۲ هزار و ۹۸۳ روستا در این ۴ دهه به برق دسترسی پیدا کردند که سالانه ۱۳۰۰ روستا را شامل میشود .
وی تصریح کرد: تردید ندارم که مشکل برقرسانی به تعداد معدود روستاهای کم خانوار ما هم بهزودی برطرف شود و تلاش میشود که در این دولت جشن تکمیل برقرسانی به روستاهای کشور برگزار شود.
اردکانیان با بیان این که بخش عمدهای از صادرات غیر نفتی کشور مربوط به بخش انرژی و آب و برق بوده است، تاکید کرد: باید قیمت انرژی را واقعی کرد که تولید کنندگان داخلی از یارانه موجود در این بخش بتوانند استفاده کنند.
وزیر نیرو همچنین درباره چالش امروز در بخشهای آب و برق و دیگر منابع گفت: چنانچه به عادات و رفتارهای مناسبتر مصرف روی آوریم میتوانیم از همه این منابع نه تنها برای جمعیت فعلی که به مراتب بیشتر از این هم برنامه و توسعه پایدار داشته باشیم و مشکلی هم نباشد. نگاه به موضوع قیمت و این که با این ابزار میشود مصرف را کنترل کرد، در دراز مدت جوابگو نیست؛ وقتی عادات صحیح مصرفی داشته باشیم به نظر میآید میتوان تمکن اقشار و سطوح مختلف بهرهمندی به شرایط مالی را دیده و الگوی مصرف برای قیمتها داشته باشیم. این قیمت بنا به الگوی مصرف باید معقول باشد و وقتی از این الگو بالاتر رفت افرادی که بیشتر مصرف کنند بیشتر هم خواهند پرداخت.
این مقام مسوول ادامه داد: در تابستان گذشته نه به سبب فاصله گرفتن از خشکسالی و سدهایی که تولید برق میکنند که به جهت سطح بالای مفاهمه با مصرف کنندگان و همکاری آنها چه در بخش خانگی و تجاری که صنعت، معدن و کشاورزی توانستیم ۳۸۰۰ مگاوات در اوج بار را کاهش دهیم بدون این که عرضه انرژی ما کم شده باشد.
اردکانیان با اشاره به صرفه جویی ۵ هزار مگاواتی معادل ساخت یک نیروگاه در کشور در این برهه زمانی گفت: دستگاههای سرمایشی حدود ۲۱ هزار مگاوات از ۵۸ هزار مگاوات را به خود اختصاص میدادند که مصرف کنندگان مدارای مناسبی کردند.
وی درباره تولید برق هستهای هم گفت: سازمان انرژی اتمی متولی این موضوع است. با بهرهبرداری یک نیروگاه هزار مگاواتی ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور ۸۲ هزار و ۹۰۸ مگاوات است که دو واحد نیروگاه اتمی دیگر هم در دست ساخت قرار دارد.
اردکانیان همچنین با بیان این که از نظر ظرفیت نصب شده در زمستان هیچ مشکلی نداریم، گفت: این شبها آنچه مقداری ایجاد دغدغه میکند سرمای هوا و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری است که امید است مردم برای کاهش مصرف همراهی کنند .
وی درباره پیمان همکاری اقتصادی اوراسیا هم با اشاره به عضویت پنج کشور در زمان حاضر در این پیمان گفت: مبادلات این کشورها شامل تعرفه نیست و مانند یک منطقه آزاد تجاری عمل میکنند و از چندی قبل بررسی درخواست کشورهایی که میخواهند به این موافقتنامه ملحق شوند هم آغاز شده است. تاکنون از ۴۰ درخواست، دو تا سه کشور که یکی از آنها ایران است پذیرفته شدهاند که مراحل قانونی آن هنوز طی نشده است. بیش از ۵۰۰ قلم از محصولات ایرانی در این بازار برخی با تعرفه صفر و برخی با تعرفه مخفف قابل عرضه است و کشورهای عضو هم با ۳۶۰ قلم میتوانند به بازار ما دسترسی پید ا کنند.
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